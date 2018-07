Ez egy örök szerelem

Kádár Gáborra 83 évesen is számítanak.

Szeptemberben kezdődik az országos sakk csapatbajnokság és komlói színekben még mindig játszik majd jóval túl a nyolcvanon Kádár Gábor, aki még nem gondol a visszavonulásra. De miért is tenné, ha 83 esztendősen még bírja. Kiváló egészségnek örvend annak ellenére, hogy sokáig az uránbányában földalatti állományban dolgozott. Az sem ártott meg neki, hogy 65 éves koráig dohányzott, naponta három csomag cigit is elszívott.

– Lehet, hogy édesanyám génjeit örököltem, aki több mint száz évet élt – mondja Kádár Gábor. – Sok mindent köszönhetek az uránbányának is, többek között azt, hogy tisztességes nyugdíjat kapok.

Jó a memóriája, szinte naprakészen emlékszik mindenre. Arra, hogy egyszer sakkügyben tízperces meghallgatásra fogadta Kádár János, az akkori szocialista pártvezér. Arra is, hogy a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál a vezérigazgató fiát tanította sakkozni. Vagy élete legnagyobb játszmájára, amikor a 70-es évek elején sötéttel legyőzte az NDK olimpiai csapatának éljátékosát, Reiner Knaakot. Szeme előtt vannak az első tanítványai, a pályafutása során több százat oktatott, így az általa legkedvesebbeknek tartott Ribli Zoltánt, Karsa Lászlót, Glatt Gábort és Horváth Pétert. Négy-öt fiatalt még most is tanít.

– Abszolút nem a pénzért csinálom, hanem azért, mert a sakk az örök szerelem, sőt, rosszabb mint a szerelem. Van, hogy éjjel álmomban előjönnek a bábuk, az állás a táblán, erre felkelek, rögzítem a legjobbnak vélt lépéseket. Hatvannyolc éve sakkozom. Jólesik, hogy a sportág népszerűsége nem esett vissza sem a világon, sem Magyarországon. Ebben a Polgár családnak óriási szerepe van. Kár, hogy Pécsnek nincs NB I.-es, de még NB I. B-s sakkcsapata sem. Pedig régen a PMSC-ben játszott több olyan éljátékos, mint Ribli Zoltán, Sax Gyula, Vadász László, Adorján András. Mind a négyen tagjai voltak az 1978-as Buenos Aires-i sakkolimpián győztes magyar válogatottnak. A komlóiak ősszel az NB II.-es együttesüknél számítanak rá.

– Legalább tíz éve nálunk szerepel, maximálisan meg vagyunk elégedve vele – tolmácsolja a szakosztályvezetés véleményét Grünvald Mátyás intéző. – Mindig lehet benne bízni, idős kora ellenére nem betegeskedik sokat, így ott van a csb-mérkőzéseken. Kiváló szellemű, az újoncokat, a fiatalokat mindig támogatja. Jó példával szolgál játékostársainak.

Kádárnak négy dédunokája van, három fiú és egy lány, a legidősebb idén másodikos általános iskolás volt. Az egyetlen ifjú hölgy, az ötesztendős Rebeka érdeklődik legélénkebben a sakk iránt. Ki tudja, lehet, hogy egyszer Kádár nyomdokaiba lép.