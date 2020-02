Ezúttal nem terveznek ajánlatot tenni a siklósiak Dzsudzsáknak

Nagy bíznak Schmidt Gergely játékában a bal oldali középpályán, így a téli átigazolási szezonban nem terveznek ajánlatot tenni a szabadon igazolható vált Dzsudzsák Balázsnak a megyei I. osztályban szereplő siklósiak.

Néhány évente hetekig tartó téma a magyar sportsajtóban, hogy hova igazol labdarúgó válogatottunk csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs. Így van (volt) ez most is, és így volt ez 2018 augusztusában is, amikor éppen az emirátusbeli Al-Vahdánál járt le a középpályás szerződése, s az is felmerült, hogy akár haza is igazolhat. Erre a lehetőségre akkor a Baranya megyei I. osztályban szereplő Thermal Spa Siklós is lecsapott, és közösségi oldalán nyílt levélben üzent Dzsudzsáknak. A levélben leszögezték, hogy ugyan havi 48 millió forinttal nem tudnak szolgálni, de állandó játéklehetőség mellett bármikor látogathatná a siklósi várat és a fürdőt, szóval – ahogy a siklósiak fogalmaztak – a kecske is jóllakna és a káposzta is megmaradna.

A 33 éves szélső újfent szabadon igazolható vált (azóta már bejelentették új klubját), de a baranyai klub vezetőedzője szerint, jelenleg nem hiányposzt csapatában a bal oldali középpálya.

– Tudtommal nincs tervben Dzsudzsák Balázs szerződtetése – árulta lapunk érdeklődésére Nagy Balázs, a Thermal Spa Siklós vezetőedzője. – Schmidt Gergely régi motoros, továbbra is rá számítunk a bal oldali középpályán. Ugyan a sok sérültünk miatt hátvédet kellett játszania ősszel, de többen is felépültek, így újra szélsőként bizonyíthat.

Ugyan nem Dzsudzsákkal, de így is erősödtek a siklósiak a télen, hiszen sikerült megszerezniük a Mohácstól a PMFC és Kozármisleny korábbi belső védőjét, az NB I-et is megjáró Fellai Józsefet.

– Tudtuk, hogy Mohácsról távozik, és azt is, hogy Siklós mellé, Nagyharsányba nősült, így megkerestük – mondta a vezetőedző – Nagyon örülünk neki, hogy nálunk folytatja, órási erősítés számunkra.

A tréner hozzátette, hogy a keret már nem sokat változik a tavaszi rajtig, egyedül Sztojka Alex távozik az együttestől.