Férfivá értek a nagy idegenbeli csatákban a pécsi pólósok

A PVSK-Mecsek Füszért OB I.-es férfi vízilabdacsapata ebben a szezonban is sok örömet szerzett szurkolóinak: nemcsak azzal, hogy a kilencedik helyen zárt, vagyis megnyerte az alsóházat, hanem a folyamatos fejlődéssel, az elsősorban hazai medencében produkált acélos teljesítménnyel. Lukács Gergely szerint férfivá érett az együttese.

– Szélnek eresztette már a játékosokat?

– Nem, még vannak levezető edzések, amibe természetesen belefér némi foci is – válaszolta Lukács Gergely, a pécsiek vezetőedzője. – Nagy terhelést kaptak a fiúk az egész szezonban, nem lehet csak úgy az egyik pillanatról a másikra leállni.

– Mit lát, jó szájízzel tekintenek vissza a srácok a szezonra?

– Szerintem ők is, ahogy én is, jónak értékelik ezt az idényt. Eredményes, jól sikerült évünk volt. Nem is elsősorban a kilencedik hely miatt mondom ezt: annak ugyanis még jobban örülök, hogy az elmúlt négy évben folyamatosan lépdelünk előre. Konstans a fejlődés, erre vagyok a legbüszkébb. Úgy érzem, most már a határainkat feszegetjük.

– A tények megkérdőjelezhetetlenek: egy tizennegyedik helyezés után jött egy tizenkettedik, majd egy tizedik, most pedig kilencedikek lettek. Minek köszönhető a mostani előrelépés?

– Sok területen fejlődtünk. Többek között a csapatjátékban. A szezon vége felé kezdtek visszaköszönni azok az elemek, amelyeket év közben gyakoroltunk. Mondok egy példát: a Szentes elleni idegenbeli meccsen olyan védekezési variációval fordítottunk, amelyet decemberben kezdtünk gyakorolni. Ez az úgynevezett M-zóna. Kicsit nyitottabb, kockázatos, de benne van a lefordulás lehetősége. Pillanatok alatt lőttünk belőle három gólt, amivel visszajöttünk a meccsbe. És persze egyénileg is sokat fejlődtek a játékosok. Ott van Zerinváry Lóránd, aki az előző szezonban még nem volt olyan meghatározó, mint most. Ráadásul a statisztika alapján nagyon jók voltunk emberhátrányos szituációkban: hetvenöt százalék feletti átlagot hoztunk, ami remek.

– Elsősorban hazai környezetben csillogtak, amit cseppet sem bántak a szurkolók.

– Először is: nagy köszönet a szurkolóinknak! Kevés csapatnak van ilyen tábora, akik nem csak nézők, hanem folyamatosan buzdítanak minket, s ez a hangulat átragad a játékosokra. Nem véletlen, hogy itthon csak az Egertől és a Fraditól kaptunk ki. De most már idegenben is tudtunk rangadókat nyerni, hiszen győztünk Tatabányán és Szentesen is. Ezeken a meccseken férfivá érett a csapatom!

– Nem bánja, hogy lemaradtak a felsőházról? Nem sok hiányzott ahhoz, hogy az alapszakasz után az első nyolcban folytassák.

– Akkor nagyon bántott, de ma már nem foglalkozom vele. Kicsit túl is van misztifikálva ez a kérdés. Ha objektíven nézem, lehet, hogy tényleg csak egy hajszálon múlt, de az a hajszál nem volt annyira vékony. Tele vagyunk rutintalan fiatalokkal, akiknek hullámzik a teljesítményük. Ahhoz, hogy bejussunk a legjobb nyolc közé, nekünk minden rangadót meg kell nyernünk, s emellett még bravúrokra is szükség lenne.

– Akadtak bravúrjaik, miként egyéni csúcsteljesítmények is.

– A legnagyobb erősségünk a csapategységünk. Egyénileg értékelve: Józsa Ottó most volt először első számú kapus, s végig magabiztos teljesítményt nyújtott. Amikor pedig be kellett szállnia Barát Ferinek, ő mindig hozzá tudott tenni. Ennek nagyon örülök! A kis Csacsóra, vagyis Csacsovszky Erikre nem véletlenül figyeltek már évek óta a nagy csapatok. Testvére, Alex stabil centerré nőtte ki magát, Chilkó Marci balkezesként rengeteget dolgozott, Csaba Marci szintén, méghozzá úgy, hogy közben nappalin végzi az orvosit. Rakonjac Zlatko is igazi vezér volt.

– Mit hoz a jövő?

– Nekünk ugyanazon az úton kell továbbmennünk, amelyen eddig jártunk. Kiváló a kapcsolatunk a pécsi egyetemmel, nagyon sok segítséget kapnak a játékosaink – persze tanulniuk és vizsgázniuk ugyanúgy kell, mint a többieknek. Nekünk továbbra is egy kiképzőbázisnak kell lennünk a magyar vízilabda térképén: az idejövő fiatalok megkapják a megfelelő szakmai képzést, emellett tanulhatnak az egyetemen, aztán ha eljön az idő, elmehetnek egy jobb, erősebb csapathoz, amely esetleg a nemzetközi porondon is szerepel. Csacsovszky Erik erre a jó példa, aki utolsó éves ifiként a Honvédból jött négy éve, kinőtte magát nálunk, most pedig elvitte egy top négyes csapat. Végigment azon az úton, amit a pécsi vízipóló adni tud.