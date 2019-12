Fogékonyak, alázatosak a Szentlőrinc labdarúgói

Remek félévet hagyott maga mögött a Szentlőrinc NB III.-as csapata a Dabas elleni 1–0-ás győzelemmel. Gombos Zsolt tanítványai négy ponttal vannak csak lemaradva az éllovas PMFC-től, ráadásul le is győzte azt a megyei rangadón.

Már Gombos Zsolttal a kispadon vágott neki a 2019/2020-as szezonnak a Szentlőrinc csapata, amely töretlenül szállította a jó eredményeket. Ha nincs a rivális Pécsnek szintén pazar ősze, akkor valószínűleg most a lőrinci gárda állna a bajnokság élén, tekintve, hogy negyven pontjával a másik két csoportot vezetné. Így viszont négy pont hátrányból, a második helyen várja a tavaszi folytatást. Az viszont elvitathatatlanul fontos momentum volt mindkét gárda szereplésében, hogy a piros-feketék rangadóját a Szentlőrinc meg tudta nyerni hazai pályán.

– Maximálisan elégedett vagyok az őszi szerepléssel. A Pécs elleni győzelmet nagyon fontosnak tartom, megmutatták a játékosaim, mire képesek egy extra csapat ellen, illetve a közvetlen mögöttünk levők sem tudtak közelebb kerülni hozzánk – válaszolta kérdésünkre a vezetőedző.

Gombos Zsolt alakulata ráadásul nem célfutballt játszik, egyértelműen szórakoztatni is szeretne, szép focival akarja elérni az eredményeket.

– Az érkezésemtől ezt a stílust gyakoroljuk, a hátulról felépített rövid passzos játékot.

Időre van szükség ahhoz, hogy csapat szinten és egyénileg is beidegződjön ez. Sok gyakorlásra és beszélgetésre volt szükség ahhoz, hogy elérjünk ide, de a törekvés már az elejétől látszott a csapaton. A játékosok fogékonyak és alázatosak – folytatta a szakmai vezető.

Bár az akaratát általában érvényre tudta juttatni a Szentlőrinc, és irányította találkozóit, ez nem mindig tükröződött a gólokban is. 27 szerzett találatukkal csak a hetedikek a Közép-csoportban ezen a téren.

– Hétről hétre javult a támadójátékunk, de ez egy folyamat, ami nem ért véget. Koncentráció, jó döntéshozatal, kreativitás és egyéni képességek szükségesek a helyzetek kihasználásához. Bennünk jelenleg ennyi van – zárta Gombos Zsolt.

Erősíteni szeretnének már a téli átigazolási ablakban

A tavaszi szezonra való felkészülést január 20-án megkezdő alakulatnak sok teendője lesz a folytatásban, hogy elérhesse céljait, ami nem változott: Az első harmadban akarnak végezni, az 1. és a 6. hely között. Ehhez viszont nem feltétlenül csak befektetett munkára lesz szükségük, hiszen egy sérüléshullám most komolyan keresztül húzhatná terveiket.

– Most már személyes tapasztalatunk van az ellenfelekről. Minden mérkőzésen maximális koncentrációra lesz szükség, a helyzet kihasználáson pedig javítanunk kell – mondta el Gombos Zsolt arra a kérdésünkre, mi az, amit korrigálniuk kell a téli pihenő alatt, majd arra is válaszolt, szükséges-e, hogy új játékosok érkezzenek a csapathoz: – A védő szekciót szeretném megerősíteni, hiszen a két belső és a két szélső védőm is végigjátszotta az idényt, ami annak is köszönhető, hogy a sérülések eddig elkerültek bennünket.