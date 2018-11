Hat mérkőzés után is hibátlanok a röplabdás lányok

Nagyon jól kezdte a szezont a PTE-PEAC NB II.-es női röplabdacsapata, hiszen eddig hibátlan a mérlege, mind a hat meccsét megnyerte, s ennek köszönhetően a tabella élén áll. Legutóbb hazai pályán a Palota RSC együttesét verte nagyon magabiztosan, három játszmában.

– Ismeretlen csapat volt a mai ellenfelünk is, ezért úgy álltunk neki a mérkőzésnek, hogy százszázalékos koncentrációval kezdünk, tekintettel arra is, hogy hosszú hétvége van, így nem volt lehetőségünk annyit edzeni a héten, mint alaphelyzetben – mondta Szarka Vivien, a PTE-PEAC edzője. – Az első szettet sikerült is hiba nélkül végigjátszanunk, a második és a harmadik játszmában kicsit visszavettek a játékosok a tempóból, ami meg is látszott az eredményen. Ettől függetlenül simán nyertünk, aminek nagyon örülünk!

PTE-PEAC–Palota U21

3:0 (8, 18, 14)

Női röplabda NB II. PTE-PEAC: Pós, Májusi, Németh, Magyar, Duduka, Újhelyi, Székely (liberó). Csere: Pesti, Pokó, Szöllősi. Edző: Szarka Vivien.

További eredmény: Pécsi Horvát Iskola–Közgáz 1:3. A pécsi csapat mind a hat mérkőzését elveszítette, így jelenleg a tabella utolsó helyén szerénykedik.