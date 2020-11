Inkább nem kockáztatnak

A Baranya megyei amatőr labdarúgócsapatok túlnyomó többsége úgy döntött, 2020-ban már nem lép pályára. Ez egyben azt is jelenti, sűrű tavasz elé nézünk, az első osztályú Pécsváradnak például 24 mérkőzést kell bepótolnia.

Tisztázódni látszik, mi lesz a sorsa a megyei labdarúgó-bajnokságoknak. A héten napról napra változott a helyzet. Hétfőn még úgy volt, 30 napig biztosan nem rendezhetnek mérkőzéseket az amatőr ligákban, majd a kormányrendelet kihirdetése után már mást kommunikált a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az MLSZ elnöksége végül úgy határozott, az összes bajnokság folytatódhat, de a csapatokra bízza, kívánnak-e élni a lehetőséggel, ha nem, akkor szankciók nélkül elhalaszthatják az őszi szezon hátrelévő meccseit.

A baranyai amatőr klubok túlnyomó többsége a halasztás mellett döntött, közülük néhányan indoklást is közzétettek közösségi felületeiken. A megyei I. osztályban szereplő Siklós FC elnökét, Hirdi Attilát idézi, aki úgy fogalmazott, senkit sem szeretnének olyan helyzetbe hozni, hogy esetleg pont egy futballmérkőzés során fertőződjön meg. Ezzel egyetértett a csapat edzője, Nagy Balázs is, aki hozzátette, a járvány visszaélésekre is lehetőséget adott, hiszen egyes csapatok a vírusra hivatkozva halasztást kérhettek csak azért, mert éppen egy erős ellenféllel játszottak volna az adott hétvégén, miközben nem is volt fertőzött játékosuk, inkább csak egy-két sérültjük.

A megyei III. osztály 3 csoportjában ezen a hétvégén lesz az utolsó őszi forduló, itt hét találkozót rendeznek meg. A megyei I. és a II. osztályból még három kör lett volna vissza, az előbbiben már egy mérkőzést sem játszanak le 2020-ban, az utóbbiban pedig mindösszesen egyet, most vasárnap a Hosszúhetény–Töttös találkozót.

– A jövő hét elején összeállítjuk a második félév tervezett programját – mondta el Bogyay Zoltán, az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóságának igazgatója. – Az biztos, hogy a megszokottnál előbb fog kezdődni a tavaszi szezon, s még a rajt előtt be kellene pótolni a korábbról elhalasztott mérkőzéseket is. A legnehezebb helyzetben a megyei I. osztályú pécsváradiak vannak, nekik 24 mérkőzést kell majd lejátszaniuk.

Bogyay elárulta azt is, az őszről elhalasztott meccseken minden olyan játékos pályára léphet, akinek a mérkőzés napján érvényes igazolása van.

Nincs sok hátra

A megyei II. osztályban egy, a megyei III. osztályban három mérkőzést rendeznek meg a hétvégén, természetesen mindegyiket zárt kapuk mögött. A megyei I. osztály őszi szezonja véget ért.

A hétvégi program

November 14., szombat, 13.30: Hosszúhetény–Töttös (megyei II. o.), Lippó–DSE 2020 (megyei III. o.). November 15., vasárnap, 13.30: Hetvehely–Szentegát, Lakócsa–Misinai Sasok, Baksa–Nagydobsza, Patapoklosi–Vajszló, Báta–Görcsönydoboka, Babarc–Hidas (mind megyei III. o.).

A megyei I. osztály jelenlegi állása: 1. Mohács 24 pont, 2. Villány 22, 3. Szentlőrinc II. 22, 4. PVSK 18, 5. Bóly 18, 6. Lovászhetény 14, 7. Boda 13, 8. PTE-PEAC 12, 9. Komló 10, 10. Sellye 9, 11. Siklós 9, 12. Pécsvárad 6, 13. Kétújfalu 3, 14. Szederkény 2, 15. Harkány 1.

A megyei II. osztály állása: 1. Ócsárd 29, 2. Véménd 23, 3. Magyarbóly 22, 4. Beremend 21, 5. Himesháza 19, 6. Mozsgó BFC 18, 7. Nagykozár 17, 8. Lánycsók 17, 9. PTE-PEAC II. 16, 10. Hosszúhetény 12, 11. Töttös 11., 12. Diana SE 6, 13. Palotabozsok 4, 14. Pellérd 3, 15. Somberek 3.