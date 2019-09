Jól sikerült a főpróba a PVSK-nak

Pontokban gazdag, izgalmas meccsen sikerült visszavágnia a PVSK-VEOLIA férfi kosárlabda-csapatának az Atomerőmű SE-nek a bajnoki főpróbáján.

Bonyhádon találkozott egymással az Atomerőmű SE és a PVSK-VEOLIA a pécsiek utolsó felkészülési meccsén a jövő heti bajnoki nyitány előtt. Természetes, hogy egy nagy sikerrel akart a rajtra hangolni a Panthers, de a revans is fűthette a csapatot, hiszen csak a paksiak ellen vesztettek edzőmérkőzést.

Már az első percektől is óriási tempót diktáltak a felek, amivel már a nyitó negyedben elérték az 50 ponton egyenlő elosztásban, majd a félidei szünetre is döntetlen mellett mehetett a két csapat. Végül a PVSK-nak sikerült megtörni ezt, de így is szűk, két pontos előnnyel futhattak neki az utolsó játékrésznek Smithék. Az utolsó negyedben ismét záporoztak a pontok mindkét palánk alatt, de az óriási csatából végül ismét a pécsiek jöttek ki jobban az utolsó pillanatokban, ezzel pedig 98-94-es diadalt arattak.

Atomerőmű SE-Pécsi VSK-VEOLIA 94-98 (25-25, 19-19, 25-27, 25-27)

Férfi kosárlabda, felkészülési mérkőzés. Bonyhád, Városi Sportcsarnok, 200 néző

Paks: Evans 25/6, Harris 13/9, Kis 9/6, Coleman 10/6, Lóránt 19/3. Csere: Porter 11, Kovács Á. 7/3, Valerio, Szalai. Vezetőedző: Dzunics Braniszlav.

PVSK-Veolia: Pongó 7, Smith 28/12, Diggs 7, Budimir 12/6, Aiken 16. Csere: Csirics 12/6, Antóni 8/3, Horti 6, Bíró L. 2, Dragasevics. Vezetőedző: Csirke Ferenc.