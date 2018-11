Kenderesi inkább nem vállalta

Tegnap megkezdődött a rövidpályás úszó országos bajnokság, amely szombatig tart Százhalombattán. A népes mezőnyből sajnos hiányzik a PSN Zrt. szakosztályának kiválósága, Kenderesi Tamás, aki közösségi oldalán jelezte, hogy vállsérülés miatt kénytelen kihagyni ezt a versenyt.

– Az egyik edzésen sérült meg a válla – mondta lapunknak Jancsik Árpád, a PSN Zrt. szakosztályvezetője. – Mindenképpen versenyezni szeretett volna, el is jött, de itt is érezte a vállát, s miután egyeztetett edzőjével, Tari Imrével, úgy döntöttek, hogy ezt most inkább kihagyja.

A pécsi klub színeit így három fiatal versenyző képviseli: Jászó Ádám (az 50 gyors serdülő bajnoka), Kovács Bálint (200 pillangó a fő száma, ő Kenderesi edzőpartnere) és Povarnyicin Alekszander. Számukra ez az országos bajnokság elsősorban arról szól, hogy ismerkedjenek a közeggel, az ellenfelekkel.

