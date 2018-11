Kikapott Pécsvárad, így közelít hozzá a Szederkény

Először szenvedett vereséget a Gienger Megyei I. osztály idei szezonjában a Pécsvárad együttese, amely ugyan még így is magabiztos előnnyel vezeti a tabellát, de mivel a Szederkény simán hozta a PEAC elleni rangadót, Lőrinc Antal csapata azért már látótávolságon belül van a második helyen.

Szederkény–PEAC 4-1 (2-0)

Szederkény. V.: Joó Csaba. Szederkény: Andorkó – Koepczky, Hideg L. (Vajk, 88.), Mándity, Kása – Maml (Máté Gy., 59.), Kiss I. (Rumszauer, 83.), Bálint Á., Grassy (Rázsics, 86.)– Zsebe D. (Hidasi, 80.), Hergenrőder. Edző: Lőrinc Antal. PEAC: Házenauer – Magyar (Fáy, 79.), Wieland, Molnár G., Jeránt – Gál Sz., Dargó (Gelencsér P., 46.), Gelencsér B., Horváth V. (Vekkeli, 86.) – Lauer, Makai. Edző: Fazalas András.

Gólok: Hergenrőder (15., 85.), Grassy (27.), Hideg L. (76.), ill. Lauer (65.).

Úgy tűnt, hogy a Szederkény a szezon végéhez közeledve rossz formába került, hiszen nem is olyan rég kikapott a Villánytól és csak döntetlent ért el a Harkány ellen. A hullámvölgy azonban nem volt túl mély, hiszen a Komló múlt heti legyőzése után most meglepően simán húzta be Lőrinc Antal csapata a PEAC elleni rangadót. Természetesen ebben elévülhetetlen érdemei voltak a szederkényiek rutinos támadójának, Hergenrőder Tamásnak – mint már oly sokszor az utóbbi időben, ezúttal is ő volt csapata legjobbja, ami a pécsiek ellen most egy duplára volt elég. A háromgólos győzelemmel a Szederkény nem csak a PEAC-ot tudta kicsit leszakítani magáról, de a Pécsvárad vereségének köszönhetően bizony a tabella első helye is látótávolságon belülre került.

Pécsvárad–Siklós 0-1 (0-0)

Pécsvárad. V.: Kiss Gergely. Pécsvárad: János G. – Németh A., Krapecz, Spannenberger M., Hambuch – Petrovics, Szabó K. (Valkovics, 56.), Bozó, Bartal (Varga B., 76.) – Szentes, Bodor. Edző: Varga László. Siklós: Tasselmájer –Árvai (Suba, 61.), Bognár, Peschka, Molnár S. – Schmidt P., Pásztor (Sztojka N., 90.), Hazenauer, Sztojka A. – Wiesner (Fülöp, 56.), Schmidt G. (Szabó Zs., 71.). Edző: Nagy Balázs.

Gól: Suba (77.).

Kiállítva: Németh A. (95.).

A szezon rajtja előtt úgy voltunk vele, hogy ha valaki, akkor a Siklós lehet majd az a csapat, amelyik a bombaerős kerettel rendelkező Pécsváradot megszorongathatja. Igen ám, csakhogy a siklósiak bizony mélyen a várakozások alatt szerepeltek a bajnokság első negyedében, volt, hogy a tabella legaljához is közel jártak. Azok az idők azonban már elmúltak, és most már egy egyre jobb formában lévő Siklós utazott Pécsváradra. Az eredmény pedig azt mutatja, hogy talán most talált vissza a helyes útra Nagy Balázs együttese. Az ugyanis, hogy legyőzték a címvédő listavezetőt, sokkal több egy szimpla győzelemnél. Ez ugyanis ebben a bajnoki kiírásban a Siklósnak sikerült először…

Komló–Boda 5-1 (2-0)

Komló. V.: Pekoli Dániel. Komló: Herbert – Kolat, Szászfai (Bolboaca S., 74.), Rein, Papp (Deák, 46.) – Kiss D., Kis-Varga, Miltner (Jurátovics, 86.), Vass – Hideg M. (Pozsgai, 71.), Bíró (Kacsa, 63.). Edző: Katona Mihály. Boda: Kácsor – Lotz V., Kardos, Cserkó, Máté – Palló, Pálfalvi (Kormányos, 59.), Nagy Z., Lotz Á. – Bölcskei, Hodosán. Edző: Nagy Csaba.

Gólok: Hideg M. (16.), Vass (27., 65.), Pozsgai (80., 82.), ill. Hodosán (75.).

Komlón úgy tűnik a szezon végéhez közeledve kezd lendületet venni a csapat. A Balázs Péter távozása óta Katona Mihály vezette Bányász ugyanis a Boda elleni sima sikerével idei harmadik győzelmét aratta – amiből kettőt az utolsó négy meccsén hozott össze. Most sajnálhatja igazán a komlói közönség, hogy nem tart már sokáig az őszi szezon…

Villány–Szentlőrinc II. 2-1 (0-0)

Villány. V.: Kozári István. Villány: Ujvári – Pfefferman (Szabó B., 68.), Pauk, Buni J., Elek – Buni B., Bősz, Stefán, Czibere (Fischer, 46.) – Alabert, Márkovics (Obermajer, 55.). Edző: Polgári Csaba. Szentlőrinc II.: Pálfi – Kiss M. (Lóth, 87.), Nidermayer, Lőrincz (Belák, 79.), Aszalós – Gálffy, Filó, Fonyódi (Jung, 87.), Kovácsevics (Németh M., 46.) – Kutor, Kisari (Szolga, 46.). Edző: Pichler Gábor.

Gólok: Buni B. (76.), Elek (84.), ill. Gálffy (79.).

A Szentlőrinc II. az utóbbi időben a bajnokság meglepetéscsapatává kezdett válni. Bravúros győzelmeket aratott, a Pécsvárad ellen pedig ugyan pont nélkül maradt, de egy igazán jó, élvezetes összecsapáson kapott csak ki. Éppen ezért kicsit talán már számított is rá mindenki, hogy jön majd Pichler Gábor csapatának újabb győzelme. Csakhogy Villányban egészen mást gondolak erről. A továbbra is dobogón álló hazaiak ugyanis, ha nem is könnyedén, de otthon tartották a három pontot.

Bóly–Mohács 0-0

Bóly. V.: Nagy Zsolt. Bóly: Rétyi – Ambrus, Vénosz, Kovács R. (Halas, 77.), Édelmann – Somogyi, Magyar, Tóth L., Fábián – Szabó Zs., Erdélyi (Grósz, 69.). Edző: Gulyás Gergely. Mohács: Windischmann – Bódis, Strigencz, Hetényi, Pókos M. (Nagy Zs., 53.) – Brukner, Izsák (Jáger, 61.), Marton, Kaszás (Fischer, 87.)– Schmidt Zs. (Wappler, 46.), Spannenberger J. Edző: Székely István.

Az a meccs előtt már egyértelmű volt, hogy a Bóly–Mo­hács derbin egyik félnek sem lenne jó a döntetlen. A hazaiak ugyanis azzal nem tudnak szabadulni a tabella hátsó régiójából, a Mohács pedig nem tud közelíteni a mezőny első harmadához. Ilyen előjelek után persze szinte törvényszerű is, hogy döntetlen lett a találkozó vége. Az igazán meglepő azonban inkább az, hogy mindez egy gól nélküli meccsen jött össze.

Lovászhetény–Sellye 0-2 (0-2)

Lovászhetény. V.: Horváth György. Lovászhetény: Grund – Nánási, Bódis, Eke, Fischer (Blész, 78.) – Király (Varga D., 80.), Szücs, Somfai (Kőszegi, 56.), Právics – Kelemen, Lehota (Millei, 76.). Edző: Takács Ferenc. Sellye: Bene L. – Orlovics G., Varga V., Orlovics Gy., Knippl – Simara (Kászonyi, 56.), Tóth Á. (Bene R., 86.), Szívós, Balogh B. (Szőke, 46.) – Jónás (Dick, 75.), Bóka (Orsós, 80.). Edző: Somogyi Zoltán.

Gólok: Orlovics Gy. (16., 45+3.).

A Sellye folytatni tudta meglepően jó szereplését, igaz, a Lovászhetény ellen talán elvárható is volt Somogyi Zoltán csapatától a győzelem. Az ősz záró fordulójában a Sellye a Pécsváradot látja vendégül. Azon a meccsen nagyon sokan örülnének egy hazai győzelemnek.

A góllövőlista jelenlegi állása

Még ha kicsit lassabban is kezd, a szezon végére mindig belelendül. Egy fordulóval az őszi szezon befejezése előtt Hergenrőder Tamás már vezeti a góllövőlistát, köszönhetően a PEAC elleni duplájának.

13 gólos: Hergenrőder Tamás (Szederkény).

11 gólos: Alabert Krisztián (Villány).

10 gólos: Hideg Mihály (Komló).

9 gólos: Lauer Norbert (PEAC), Szentes Krisztián (Pécsvárad).

8 gólos: Bacskai Péter (Boda), Bíró Csaba (Komló), Kovács Károly (Boda).

7 gólos: Jónás Gergő (Sellye), Reith Renátó (PVSK), Szabó Zsolt (Bóly).

Ez következik

Az őszi záró fordulóban pécsi rangadó lesz, a PEAC a PVSK-t fogadja.

A 15. forduló programja, november 24., szombat: PEAC–PVSK (11.00), Mohács–Villány, Szentlőrinc II.–Harkány (mindkettő 13.00). November 25., vasárnap: Boda–Szederkény, Sellye–Pécsvárad, Siklós–Bóly (mind 13.00).

Gienger Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 12 10 1 1 41-8 31

2. Szederkény 12 8 2 2 28-14 26

3. Villány 12 7 2 3 22-21 23

4. PEAC 12 7 1 4 27-21 22

5. Sellye 12 7 1 4 19-18 22

6. Siklós 12 6 2 4 26-18 20

7. PVSK 12 5 3 4 20-20 18

8. Mohács 12 4 4 4 24-13 16

9. Szentlőrinc II. 12 5 0 7 25-24 15

10. Komló 13 3 2 8 18-28 11

11. Boda 12 3 1 8 17-34 10

12. Harkány 12 2 4 6 16-34 10

13. Bóly 12 2 3 7 13-22 9

14. Lovászhetény 13 1 4 8 15-36 7

15. Szászvár* 0 0 0 0 0-0 0

* A Szászvárt kizárták, eredményeit törölték

