Kilép az európai porondra a PVSK-Veolia bronzcsapata

Eldőlt: a PVSK-Veolia magyar bajnoki bronzérmes kosárlabdacsapata a következő szezonban kilép a nemzetközi porondra. A FIBA Európa-kupában való indulásról a klub és a város vezetői tartottak sajtótájékoztatót.

Fantasztikus idényt zárt a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata, amely erőn felül teljesített, s bronzéremmel fejezte be a magyar bajnokság küzdelmeit. A sikerrel járó öröm még friss, de egy harmadik helyezett csapat, s főleg annak vezetősége nem pihenhet sokáig. Kedd délelőtt Czerpán István, a PVSK elnöke, Bán Gábor, a klub ügyvezetője, Páva Zsolt, Pécs polgármestere és Vári Attila, a Lauber Dezső Sportcsarnokot üzemeltető PSN Zrt. vezérigazgatója együttesen, egy sajtótájékoztató keretein belül jelentették be, hogy a Panthers is részt vesz a 2019-20-as FIBA Európa-kupa küzdelmeiben.

Először Vári Attila szólalt fel, aki kiemelte, hogy nagy megtiszteltetés volt számára, hogy telt ház előtt részt vehetett a bronzérmek átadásában, s hozzátette: játékosként ő is tapasztalta, mekkora dolog nemzetközi porondon szerepelni, sportvezetőként pedig azt látja, hogy hatalmas lehetőség az Európa-kupa a kosárlabda és a város számára.

– Mindent meg fogunk tenni azért, hogy az idelátogató csapatok számára a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk, és segítsük a PVSK-t, hogy minél tovább meneteljen ebben a sorozatban – tette hozzá Vári.

Az Ek-részvétel miatt a tavalyinál nagyobb költségvetésre lesz szükség. Hogy pontosan mekkora összegről van szó, az még kérdéses. Pontosítani csak a július 23-ai müncheni sorsolás után lehet, de az érintettek elárulták, hogy körülbelül 50 millió forintból tudnak gazdálkodni a következő idényben, amely a város és a szponzorok támogatásából adódik össze.

Páva Zsolt kiemelte, hogy Pécs – ahogy eddig is tette – segíteni fogja a sikercsapatot, s kész az eddigieknél is több forrással hozzájárulni a kupa szerepléshez. Majd Czerpán István mondott köszönetet az őket támogatóknak, miután visszaemlékezett a nemrégiben lezárult szezon fordulópontjaira és legszebb pillanataira.