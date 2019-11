Kovács Tamás elásná a csatabárdot

Megtörtént a választások utáni első egyeztetés Kozármisleny városvezetése és a Kozármislenyi Sportegyesület között. Ugyan törekednek a felek a megállapodásra, de a polgármester szerint nem közelednek az álláspontok.

– Ma a városházán megvolt a választások utáni 0. találkozó és program­egyeztetés a Kozármislenyi Sportegyesület vezetőjével Kovács Tamással. Számomra világossá vált, hogy a sportegyesület vezetőjének élsportközpontú a megközelítése, míg az enyém ezzel szemben zöld- és egészségközpontú, amatőr sportmegközelítés – írta a megbeszélés napjának estéjén Facebook-bejegyzésében Bíró Károly, Kozármisleny polgármestere, s hozzátette, hogy a találkozó végén felkérte Kovács Tamást, hogy rövid időn belül tájékoztassa az önkormányzatot, hogy hol tart az általa megígért új kézilabdacsarnok és uszoda megvalósításának ügye.

– A találkozó egyik célja az volt, hogy feloldjuk a 1,5–2 éve tartó rideg kapcsolatot, emellett egyértelműen kifejtettem, hogy számunkra nemcsak a versenysport a fontos, hanem a szabadidősport is. A megbeszélést követően úgy álltam fel az asztaltól, hogy megtettük az első lépést az együttműködés felé, ezért is ért váratlanul Bíró Károly bejegyezése – mondta el megkeresésünkre Kovács Tamás. – Természetesen azt szeretnénk, hogy a munkacsarnok mielőbb megépüljön, és ez ügyben továbbra is egyeztetéseket folytatunk a Magyar Kézilabda Szövetséggel.

A napokban újabb fordulatot vett az ügy: a Kozármisleny SE tisztújítást hajtott végre, amelynek keretében régi-új tagok kerültek vissza az elnökségbe. Emellett a küldöttek arról döntöttek, hogy a jövőben kizárólag természetes személyek tölthetnek be vezető tisztséget, jogi személy nem, ezzel is védve a civil szervezet önállóságát.

– A tisztújítás napjától számomra világossá vált, hogy a sportegyesület politikai szervezetként kíván működni, s az önkormányzat közpénzből nem támogathat politikai szervezeteket – fogalmazott Bíró Károly. – Valamint átláthatóság szempontjából aggályosnak tartom, hogy megvonták az önkormányzattól a képviseleti jogot. Azt várjuk el, hogy a Kozármislenyi SE maradjon távol a politikától. Folytatjuk az egyeztetéseket a jövőben is, de egyelőre nem közelednek egymáshoz az álláspontok.

Kovács Tamás így reagált:

– A politikát mindig is kizártuk a sportból. Kizárólag olyan személyek vannak elnökségünkben, akik már évekkel ezelőtt is sokat tettek a város sportjáért. Számunkra a kampánynak vége. Azonban vannak olyan fontos ügyek – mint például a új munkacsarnok felépítése –, amelyekben együttműködünk a jelenlegi kormánnyal, de a beruházás lehetőségét kizárólag az elért sporteredményeinknek köszönhetjük. Mi bármilyen támogatást kaptunk eddig, azzal maradéktalanul elszámoltunk. A polgármester úr személyes támadásnak vette az alapszabályunk módosítását, de ezt sem ellene tettük. A sportegyesületünkkel továbbra is törekedni fogunk arra, hogy szorosan együttműködhessünk a városvezetéssel!