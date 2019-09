Makai Renátónak fél perc is elég volt a győzelemhez

Nagyon simán nyerte el a WKF nehézsúlyú nemzetközi MMA bajnoki övét Makai Renátó a szerb Dejan Arandjeloviccsel szemben, pedig eredetileg nem is ellene készült.

A közelmúltban nagy sikert ért el Dejan Arandjeloviccsel szemben Makai Renátó, aki Harkányban a No Stress Sporttáborban a World Kickbox Federation gáláján nemzetközi bajnoki övért harcolt. Az MMA szabályrendszerben zajló mérkőzés nagyjából harminc másodpercig tartott a szerb harcművésszel szemben, mivel Makai rövid állóharcot követően földre vitte ellenfelét, és egy fojtással kopogtatta is, amivel ő lett a szervezet új nehézsúlyú MMA bajnoka. A Sárközi Team harcosának pedig nem volt egyszerű dolga már a felkészülés során sem, hiszen eredeti ellenfele visszalépett pár nappal a gála előtt, és Arandjelovics személyében erősebb, jobb eredményekkel rendelkező vetélytársat kapott.

Makai érdeklődésünkre elmondta, meg sem fordult a fejében, hogy ne álljon ki az új riválisával, hiszen azzal kell összecsapni, aki megjelenik, ki kell használni a lehetőséget.

– Fontos állomáshoz értem azzal, hogy megvan ez a titulus.

Most megyünk tovább, mert ez csak egy dolog, és nagyon sok tervünk van. Legközelebb Szegeden lesz november 23-án küzdősport gála, ahol ketrecbe lépek – avatott be minket a folytatásba Makai, aki jövőre meg is védené címét. – Sajnos Magyarországon ebben a sportágban olyan sok versenyzési lehetőség még nincsen, de mind itthon, mind külföldön mindig megtaláljuk a lehetőségeket a megmérettetésre.

Tehát Szegeden már biztosan láthatják a rajongók Makait, de címvédő meccsét is szeretné, ha Magyarországon vívhatná meg. Akár Harkányba is visszavinné az övet, mert ott minden megvan, ami egy gálához kell. Makai már Amerikában is bizonyított korábban a Gladiator Challenge-n, ahova szintén visszavárják, és a nem túl távoli jövőben elképzelhető, hogy ismét ott harcol majd.