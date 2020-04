Már nagyon várta az első olimpiáját Bicsák Bence

Az elmúlt években a világ legjobb triatlonosai közé küzdötte fel magát a PSN Zrt. válogatott atlétája, Bicsák Bence. Eredményeinek köszönhetően a nyári olimpián is megcsillogtatta volna tehetségét, de jött a járvány, majd a halasztás...

– Még egy évet biztosan várnia kell, hogy egy olimpián is megmutathassa magát a világnak. Hogy érintette a halasztás híre?

– Kisgyerek korom óta az volt a nagy álmom, hogy olimpián szerepeljek – mondta lapunknak Bicsák Bence, a PSN Zrt. 24 éves atlétája, aki tavaly májusban történelmet írt a triatlonosok világbajnoki sorozatának jokohamai állomásán elért harmadik helyével, hiszen első magyarként szerzett érmet a sportág első számú sorozatában. – Már nagyon vártam ezt a nyarat, de nem tudok a jelenlegi helyzet ellen semmit sem tenni. Most ez van, próbálom minél hamarabb feldolgozni, s talán már sikerült is elfogadnom a dolgot. A sport, az csak sport. Ugyan nekem ez az életem, de az emberek egészsége mindennél fontosabb. Ami nagyon frusztráló, hogy végigcsináltam egy rendkívül hosszú és fárasztó olimpiai felkészülést. Október óta edzettem, mint egy állat.

– Olimpiai bronzérmes úszó klubtársa, a szintén 24 éves Kenderesi Tamás azt nyilatkozta lapunknak, hogy a halasztás sokkal nagyobb csapás az idősebb korosztálynak, mint önöknek, fiataloknak. Egyetért?

– Úgy gondolom, hogy akiknek ez lett volna az első olimpiája, azoknak is nagyon nehéz mentálisan. Ez nekünk utólag valóban nem lesz csapás, hiszen jövőre még erősebben térhetünk vissza, de már nagyon türelmetlenül vártam Tokiót. Ezt a türelmetlenséget kell most leküzdenem. Többször hangoztattam korábban, hogy nem fogok rágörcsölni az olimpiára, talán olyat is mondtam, hogy annyira nem is érdekel. Nagyon is érdekel, és erre a halasztás után jöttem rá igazán.

– Triatlonos berkekben, milyen a „home office”?

– A futást és a kerékpározást semmi sem tiltja, így ezeket rendesen csináltam eddig is. Egy uszoda hiányzik nagyon. Mivel jelenleg nem megoldható, hogy a három sportág egyensúlyban legyen, így nem terhelhetem túl magam a másik kettőben sem.

– Öröm az ürömben, hogy vetélytársai sem tudnak hol úszni, így hátrányba nem kerül.

– Ez igaz. Azonban nekem rengeteget kellett dolgoznom azért, hogy viszonylag jól menjen az úszás. A jó úszókhoz képest fizikálisan elég nagy hátrányom van. Ötvenhat kiló vagyok, százhetvenhárom centi és akkora a tenyerem, mint egy tízéves kislánynak. S ezek miatt nagyon sokat kell a vízben lennem.

– Gondolom, rég volt ennyi szabadideje, mint most. Mivel foglalja el magát, amikor nem sportol?

– Hosszú idő után végre elővettem a gitáromat, s azon játszom sokat.

– Ha jövőre is ugrik az olimpia, akkor inkább zenésznek áll?

– Azzal nem sokan járnának jól. Ez csak egy hobbi a saját szórakoztatásomra, ami másokat nem nagyon szórakoztatna.