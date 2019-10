Mohácson mászna ki a gödörből a PVSK

A remekül szereplő Mohács otthonában kezdene el kimászni a gödörből a PVSK, a Komló a Bóly ellen folytathatja remek szériáját, az ébredező PEAC a Sellyét fogadja, a Siklós pedig a Villány vendége lesz a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 7. fordulójában.

Október 5., szombat, 15.30

Mohács (2.)–PVSK (4.)

Egy nagyon kemény és indulatoktól túlfűtött derbin van túl a Mohács, amely végül mind a három pontot elhozta az előző körben a Lovászhetény otthonából. Schmidt Zsoltékra ismét nehéz menet vár, hiszen a negyedik helyen álló PVSK-t fogadják.

Takács Lajos, a mohács edzője: – A helyzetkihasználásokban még mindenképp fejlődnünk kell. Nagyon sok lehetőségünk van a gólszerzésre, de a kapu előtt sokszor megremegnek a lábak, s ez teheti számunkra nehézzé a mérkőzéseket. Egy nagyon nehéz meccsen vagyunk túl, s most jön a PVSK. Szintén nem lesz egy egyszerű menet, de hazai pályán természetesen a győzelem a cél. Nagyon szeszélyes csapat a Vasút, s pont ezért nagyon nehéz felkészülni ellene, nem tudjuk, melyik arcukat mutatják a pécsiek. Ugyan az elmúlt két mérkőzést elveszítették, de ha elkapják a fonalat, akkor bárkire veszélyesek lehetnek.

Az előző két fordulót megelőzően a PVSK még veretlenül tanyázott a tabella második helyén, az elmúlt két bajnokiját viszont egyaránt elbukta, ráadásul Komlón és a PEAC ellen is négy gólt kapott.

Kósa Sándor, a PVSK edzője: – A komlói meccs még mindig nagy rejtély számomra, viszont a PEAC ellen egy kimondottan jó 70–75 percet produkáltunk, s utána omlottunk össze. Most abban a stádiumban vagyunk, hogy keressük a hibákat, és próbáljuk orvosolni őket. Időben jöttek ezek a pofonok, hiszen így is a negyedik helyről folytathatjuk. Most egy nehéz sorozat vár ránk, de lehet, hogy pont ez fogja feldobni a csapatot, vagy visszaállítani a helyes útra. A Mohács egy nagyon jó gárda, pláne hazai pályán. Egy nagyon fegyelmezett, odaadó védekezésből próbálunk majd játszani, de semmiképp sem fogunk feltartott kezekkel pályára lépni.

Október 5., szombat, 11.00

PTE-PEAC (5.)–Sellye (13.)

Kezdeti botladozásait követően kezd magára találni a PEAC, amely az elmúlt három bajnokiját egyaránt megnyerte, s az egy meccsel többet játszó, jelenlegi harmadik Komlótól már csak 3 pontra van a tabellán. Fazakas András együttese a 13. Sellyét fogadja szombaton, s ha hozza a papírformát, akkor folytathatja a zárkózást az élmezőnyhöz. A pécsiek ellenfele nem örvend túl jó formának, hiszen a második forduló óta nem szerzett pontot.

Október 6., szombat, 15.00

Sport36-Komló (3.)–Bóly (12.)

Úgy tűnik, a Boda elleni hazai pofon a lehető legjobbkor jött a komlóiaknak, hiszen az elmúlt három fordulót a maximális 9 ponttal zárták, amivel egészen a bronzérmes helyig lépkedtek fel a tabellán. A legutóbbi két meccsét ráadásul egyaránt 4-0-ra nyerte meg a Bányász, így felkötheti a gatyát a bólyi csapat, amelyet múlt vasárnap a Villány szórt meg egy ötössel. A vendégek egyetlen eszköze a pontszerzéshez a fegyelmezett védekezés lehet, amihez a Sellye ellen mesterhármast jegyző Szabó Ákosnak is biztosan lesz 1-2 szava (vagy gólja).

Szentlőrinc II. (6.)–Pécsvárad R-Bus (1.)

Az előző kör egyik legnagyobb meglepetését a Szentlőrinc II. okozta, amely 4-0-ra kiütötte idegenben a papíron erősebb Siklóst. Az eredményt látva talán még a pécsváradi állak is leestek, tudjuk jól, hogy a címvédőnek félnivalója maximum az NB III-ban lenne. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a hazai fiatalok újabb bravúrt érjenek el. Varga László együttese ugyan még mindig hibátlan, de a Szederkény és a sereghajtó ellen sem múlott sokon, hogy pontot veszítsen.

Villány (7.)–Siklós (10.)

Sem a Villány, sem a Siklós nem kezdte jól a szezont, mindkét gárda 6 pontot gyűjtött eddigi öt bajnokiján. Az előző forduló alapján Alaberték léphetnek esélyesebbként, vagy legalábbis jobb formában pályára, hiszen a Bóllyal szembeni kiütéses győzelmük bizakodásra ad okot. Nagy Balázs együttese viszont egy nem várt pofonba szaladt bele a Szentlőrinc II. ellen, ráadásul hazai pályán.

Október 6., vasárnap, 15.00

Gyógyfürdő Harkány (14.)–Boda (11.)

A sereghajtó Harkány majdnem óriási bravúrt ért el a múlt hétvégén, nagyon kevésen múlott, hogy pontot szerezzen a Pécsvárad otthonában. Egészen a 91. percig 0-0 volt az állás, de Szentes Krisztián góljával végül mégis a címvédő győzedelmeskedett. A bodaiak pedig megmutatták, hogy komolyan kell számolni velük idén, hiszen a Szederkényt hátrányból verték 4-2-re az előző fordulóban. Nehéz megjósolni, hogy egymás ellen mire lesznek képesek.

Szederkény (8.)–Lovászhetény (9.)

A tavalyi bronzérmes Szederkény hazai pályán javíthat a bodai botlást követően. Mindkét gárda hat ponttal várja a találkozót, s amelyik nyer, tehet egy lépést a tabella élmezőnye felé. A Lovászhetény ellen ugyan a Komló, a PEAC és a Mohács is megszenvedett, de mindhárom alkalommal pont nélkül kellett elhagynia a játékteret Bíró Ferenc együttesének.

AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 6 6 0 0 21–6 18

2. Mohács 6 5 0 1 17–6 15

3. Komló 6 4 0 2 15–9 12

4. PVSK 6 3 1 2 14–12 10

5. PEAC 5 3 0 2 8–7 9

6. Szentlőrinc II. 6 2 1 3 9–11 7

7. Villány 5 2 0 3 10–9 6

8. Szederkény 5 2 0 3 12–13 6

9. Lovászhetény 6 2 0 4 9–10 6

10. Siklós 5 2 0 3 7–10 6

11. Boda 6 2 0 4 9–14 6

12. Bóly 5 2 0 3 6–15 6

13. Sellye 5 1 1 3 5–11 4

14. Harkány 6 1 1 4 4–13 4