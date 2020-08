Nagy küzdelmet és pécsi győzelmet hozott a baranyai csata

Ahogy azt előzetesen sejteni is lehetett, kiegyenlített küzdelmet és egyben férfias, nagy csatát hozott a két baranyai NB. II.-es labdarúgócsapat mérkőzése.

Ahogy korábban lapunkban is megírtuk, a Szentlőrinc alapvetően nem nyerni szokott jönni Pécsre – a vendégek az elmúlt három évben rendre pont nélkül mehettek haza. Azt persze nem mondjuk, hogy ezért akartak volna mindenképpen győzedelmeskedni, egyszerűen arról van szó, hogy egy baranyai csatában bármi előfordulhat: nincs például hosszú utazás, ami elveszi az erőt, nincsen teljesen ismeretlen ellenfél, és nincsen végtelenül ellenséges hangulat.

Összességében azért mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy a találkozó előtt a PMFC sikerére számítottak a legtöbben. A pécsieknek nagyon kellett a három pont, meg is nyomták a mérkőzés elejét, nem látszódott senkin, hogy koronavírus-problémák miatt korábban még az is felmerült (igaz, halványan), hogy nem is lesz meccs.

De megnyomta az elejét a Szentlőrinc is – az első negyedórában például 3-3 helyzetet jegyezhettünk fel. Aztán a játékrész második felében ütemet váltott a házigazda, egyre gyakrabban kerültek a szentlőrinci kapu elé. A gól azonban végül nem egy formás támadásból, hanem egy kezezés utáni büntetőből érkezett – igaz, ez kábé semennyire nem zavarta a tomboló hazai szurkolókat.

A második játékrészben mintha megismétlődött volna a mérkőzés eleje: ismét felváltva jöttek a helyzetek, mindkét kapu előtt, azonban a gól nem akart megszületni. A pécsiek ugyanakkor két sárgát is begyűjtöttek (Geiger, Fröhlich), szóval a feszültség tényleg tapintható volt. Akkor meg pláne, amikor a pécsi Grabant két perc alatt két sárgát kapott, így a többieknél jó fél órával előbb mehetett megismerkedni a zuhanyzó meleg vízével. Fél órát kellett kihúznia a pécsieknek emberhátrányban, ami finoman szólva sem tűnt egyszerűnek: a Szentlőrinc ugyanis érthető módon vérszemet kapott, s egyre-másra vezette a támadásokat. Ugyanakkor a hazaiak sem lassítottak, parázs zárást (és villogó sárga, illetve piros lapokat) láthattak a nézők – és egy nagy gólt, Adamcsek a lefújás előtt szabadrúgásból talált be.

PMFC–SZENTLŐRINC 2-0 (1-0)

Pécs, PMFC Stadion, 3500 néző. Vezette: Horváth, Rózsa, dr. Bede.

PMFC: Helesfay – Rácz L., Króner, Preklet – Sági, Futó, Geiger (Gajág), Katona L. (Keresztes B.) – Grabant, Tihanyi (Admacsek), Kónya. Vezetőedző: Vas László.

Szentlőrinc: Slakta – Molnár R., Havas, Dulló, Nagy B. – Fröhlich, Hleba (Kovács), Kapronczai – Harsányi (Lehoczky), Sili, Vajda (Kondor). Vezetőedző: Marián Sluka. Gól: Grabant (41. p., büntetőből), Adamcsek (89. p). Sárga: Sági, Geiger, Fröhlich, Grabant, Futó, ill. Hleba, Dulló, Sili. Piros: Grabant, ill. Lehoczky, Molnár.