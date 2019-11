Négy aranyat gyűjtött a két pécsi harcművész

Remekül szerepeltek a PEAC Blazsekovics Team tagjai a romániai Nagybányán rendezett WKF (Kick-box Világszövetség) Európa-bajnokságon. A küzdősport gálán Gyöngyösi Veronika kick-boxban és K1-ben is egészen az aranyig menetelt, míg Melis Bálint szintén kick-boxban, illetve thai bokszban bizonyult Európa legjobbjának.

A szemlére 30 országból érkeztek az elit versenyzők, a pécsieknek román, török, francia, osztrák és szlovák ellenfelekkel kellett megküzdeniük a címért. Blazsekovics Ferenctől, a bajnokok felkészítőjétől azt is megtudtuk, a helyszínre érkezést követően döntötték el, melyik kiírásban indulnak. Azt is hangsúlyozta, minden csatát keményen meg kellett vívni, nem volt sima győzelem.

– Maximálisan meg voltunk elégedve mindennel – mondta már a rendezésről a tréner. – A szállás közel volt a helyszínhez, gyakorlatilag gyalog átmehettünk. Ami azért is fontos, mert ha tudtuk, hogy valaki csak órák múlva fog bunyózni, nyugodtan visszamehetett pihenni a szobájába.

A kép illusztráció.