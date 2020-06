Nehezen viselte a sérülést Helesfay Donát

Helesfay Donát védte a PMFC labdarúgócsapatának hálóját utoljára az NB I-ben, és idén hosszú sérülést követően ismét ő állt egy rendkívül furcsán záruló szezon utolsó meccsén a pécsi kapuban.

Helesfay Donát pécsi pályafutása egy rendkívüli kettősség jegyében zajlik. Ő védte 2015 májusának végén a PMFC kapuját a Nyíregyháza ellen, amikor a találkozót követően eltemették a pécsi futballt a stadion közepén. A 2019/2020-as szezonban pedig már részese lehetett annak, ahogyan a klub visszatornázta magát a másod­osztályba. Azonban a sikert nagyrészt a pályán kívülről figyelhette, hiszen sérülés hátráltatta. Mindössze három bajnokin és egy kupameccsen léphetett pályára, mire ismét bevethetővé vált, a járvány miatt lefújták a szezont.

– Élesen él az a nap bennem, amikor eltemették a futballt. Nagyon fájó emlék számomra, hogy ilyen döntés született. Önmagában a temetés is nagyon fáj, mert véleményem szerint az a futballpálya tönkretétele, megrongálása volt. Arról nem a pálya tehetett, hogy hoztak egy döntést, ami vagy igaz, vagy nem – kezdte kérdésünkre a hálóőr.

– Az elmúlt idénynek a könnyebbik része volt, hogy lefújták azt, amikor visszatérhettem. A sérülés maga rosszabb volt. Nagyon sokat dolgoztunk a gyógytornász stábbal, hogy ez megtörténhessen. Ők is közrejátszottak abban, hogy visszajöttem a csapathoz, mert velük akartam dolgozni. Sokáig nem tudták diagnosztizálni a sérülésemet előtte. Már abban is nagyon sok munka volt, hogy egyáltalán el tudtam kezdeni a szezont. Azt, hogy egyetlen meccset tudtam levédeni, és utána megműtöttek, nehezen viseltem. A stáb és a klubnál dolgozók viszont sokat segítettek. Kevés helyen kapnak ilyen támogatást a sérült játékosok, mint itt, főleg, ha fél évre kiesnek. Ebben az időszakban a pálya közelébe nem mehettem, három hónapig nem is kocoghattam, mégis nagyon nagy támogatást kaptam.

Hozzátette, mikor ismét visszatérhetett a csapat edzéseire, nagyon pozitív légkör fogadta, már csak abból kifolyólag is, hogy jól szerepeltek. Látszott, hogy remek munka folyik. Kiemelte, a parádés teljesítményben nem csak a játékosoknak volt fontos szerepük, de a felkészítést végző szakmai stábnak, a háttérben dolgozóknak, valamint a szurkolóknak is. Megköszönte az utóbbi csoportnak a támogatást, mondván: „Kis túlzással szinte mindenhol hazai pályán játszhattunk.” Emellett a barátnőkről, feleségekről is megemlékezett, akik jól tűrik az életmódjukat.