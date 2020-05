Nehézzé tették saját meccseiket a PMFC e-sportolói

Két arcát is megmutatta a virtuális labdarúgó élvonal 8. játéknapján a PMFC csapata a Puskás Akadémia ellen. Az odavágó első játékrészében parádéztak, ami a hajrában mutatkozott meg gólokban is. Poór nyúlta le a rivális védőjének lábáról a labdát a 36. percben, majd tálalt Ajlik elé, aki nem kegyelmezett. A játékrész hosszabbításában pedig épp a gólszerző pörgette be a büntetőpontra a labdát, ahonnan Poór csúsztatott a hálóba. A folytatásban még Tóth is gólt szerzett egy szépségdíjas támadás végén, de azt összeomlás követte. Egy a védelemben elvesztett labdából szépített a Puskás, majd percekkel később ismét betalált. A találkozót viszont Ajlik kihagyott büntetője ellenére is hozta a Pécs.

A visszavágó viszont már nem sikerült ilyen jól. A 6. percben előnybe került a végig domináns PFLA, amivel beállította a végeredményt is.

Eredmények: PMFC–Puskás Akadémia 3-2 (2-0), PFLA–PMFC 1-0 (1-0).