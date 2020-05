Nem ért bajnoki címet a himesháziak első helye

A Baranya megyei II. osztály élén volt a Himesháza labdarúgócsapata, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetség döntése alapján lefújták az idényt. Ezúttal sem bajnoki címet, sem feljutást nem ért az első hely, de jövőre újra megcélozza az aranyat Fischer Norbert együttese.

Az elmúlt évek egyik legizgalmasabb Baranya megyei II. osztályú bajnokságának vetett véget a koronavírus, a Himesháza, a Véménd és a Magyarbóly szinte fej fej mellett harcolt az arany­ért. Közülük csak a himesháziaknál nem volt cél a bajnoki cím, mégis ők álltak az első helyen, de az MLSZ döntése értelmében idén sem bajnokot, sem feljutót nem hirdetnek.

– Nyilván rossz a szájíz, de úgy gondolom, ez volt a helyes döntés – mondta lapunknak Fischer Norbert, a Himesháza játékosedzője. – Jobb félni, mint megijedni. Én az utolsó, zárt kapus meccsünket sem játszottam volna le. Onnan kezdve biztos voltam benne, hogy ez a szezon „lefőtt”. Ebben a szituációban nincs jó megoldás. Így sem jó, hogy semmis az első helyünk, de úgy sem lett volna jó, ha az idény befejezése nélkül, odaadják nekünk a bajnoki címet. Szívem szerint nem is vettem volna át az azért járó érmet.

Fischer elárulta, idény elején egyáltalán nem volt kimondott cél a bajnoki cím Himesházán, de a következő kiírásban már egyértelműen az aranyat célozzák meg, sőt, az öltözőben már a feljutás is szóba került.

– A csapat több mint a felét megkeresték a megye I-ből, mégis egyben marad a keret. Pedig nálunk anyagilag csak jobb ajánlatot kaptak, hiszen a nullához képest az 1 forint is sok – mondta a tréner. – Ezek a srácok együtt akarnak focizni, együtt akarnak feljutni. Akkor miért vennénk el tőlük a lehetőséget? Eddig nem volt ilyesmi célunk, de most azt mondom, ennek a keretnek meg kell nyernie jövőre a bajnokságot, és feljebb kell lépnie. Ha csak egy évet töltünk a megye I-ben, már megérte. A himesháziak már visszatértek a gyepre, sőt, első edzőmeccsüket is lejátszották, ahol inkább vízilabdameccsre emlékeztető eredmény született.