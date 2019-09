Nem kegyelmeztek a komlóiak,  már csak a Pécsvárad veretlen

Meglepően nagy, négygólos vereséget mért az addig veretlen PVSK-ra a Komló a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 5. fordulójának rangadóján, így egy pontra megközelítette a jelenleg harmadik pécsieket a tabellán. A Pécsvárad gólzáporos meccsen őrizte meg hibátlan mérlegét Szederkényben, a Mohács hengerelt otthon a Boda ellen.

Csonka fordulót rendeztek a megyei I. osztály 5. körében, hiszen a Villány és a Siklós is a Magyar Kupa főtábláján volt érdekelt a hétvégén. Gólokban így sem volt hiány, hiszen több pályán is potyogtak a gólok.

Sport36-Komló–PVSK 4-0 (1-0)

Komló. V.: Nagy Zsolt. Komló: Herbert Roland – Kolat, Erdős, Korbuly, Szabó M. – Kis-Varga (Vass L., 61.), Tukerics, Herbert Richárd (Vörös, 61.) – Bölcskei, (Bíró, 69.) Szabó Á. (Bolboaca, 82.), Miltner (Doboviczki, 82.). Edző: Tóth Máté. PVSK: Barót – Domonkos, Sztanics (Tiffán, 65.), Lehota, Pókos – Kiss D. (Csirke, 73.), Sziládi (Juhász. 79.), Vida, Csőke – Lőrincz (Kaufmann, 73.), Várda (Kovácsfi. 82.). Edző: Kósa Sándor.

Gólszerzők: Tukerics (23.), Szabó Á. (47.), Bíró (76.), Vass L. (90.).

A fordulóig veretlen PVSK komlói vendégjátéka egy kiegyenlített összecsapást ígért, de nagyon sima hazai győzelem lett belőle. Tóth Máté együttese már a 3. percben büntetőt végezhetett el, de a pécsiek kapusa, Bárány Barót ekkor még bravúrral védett. A 22. percben azonban már ő is tehetetlen volt, Tukerics Ákos mattolta. Az 1-0-s félidőt követően Szabó Ákos szinte azonnal megduplázta csapata előnyét, s innen már nem volt visszaút Vidáék számára. Az utolsó negyedóra is a Bányászról szólt, amely a 76. és a 90. percben is betalált, s végül kiütéses győzelmet aratott.

PTE-PEAC–Lovászhetény 2-1 (1-0)

Pécs. V.: Horváth Patrik. PEAC: Házenauer – Laki, Gál Sz., Jukics, Jeránt – Lauer, Hazenauer (Wieland, 70.), Grabarics – Makai (Hadobás, 77.), Hergenrőder, Gelencsér B. (Juhász, 88.). Edző: Fazakas András. Lovászhetény: Kurucsai – Blész (Fischer, 27.), Knippl, Nánási I., Király (Právics, 66.)– Tálas (Szücs, 64.), Nánási A., Kőszegi – Kelemen, Dénes S:, Prigli. Edző: Bíró Ferenc.

Gólszerzők: Makai (4.), Hergenrőder (62 – büntetőből), ill. Knippl (54.).

Korán, már a 4. percben megszerezte a vezetést a PEAC, mégis megizzadt a 3 pontért.

Szentlőrinc II.–Gyógyfürdő Harkány 1-1 (0-0)

Szentlőrinc. V.: Bánfai Zsolt. Szentlőrinc II.: Berki – Mozsgai, Sarfenstein, Varga V:, Tóth O. – Tóth M:, Jung (Szolga, 63.), Tóth A. – Kovácsevics (Gájer, 83.), Gellén, Slavonics (Koleszár, 78.). Edző: Lóth József. Harkány: Kácsor – Varga M., Szentesi M., Zámbó, Szentesi Sz. – Oberländer (Szeifert, 60.), Teszárik, József G. (Kolompár, 83.) – Hegedűs, Geczó (Laki, 80.), Nagy N. Edző: Weinert Zsolt.

Gólszerzők: Gellén (60.), ill. Geczó (47.).

Kiállítva: Teszárik (59.).

Mohács–Boda 5-1 (3-0)

Mohács. V.: Ádám József. Mohács: Csobán – Hetényi, Fellai, Vég, Károly V. – Brukner – Menyhei (Berkovics, 73.), Horváth G. (Kovács P., 62.), Izsák, Spannenberger J. (Nagy Zs., 69.) – Schmidt. Edző: Takács Lajos. Boda: Szilágyi – Tamás Sz., Nagy N., Mészáros T., Lotz – Németh Á. (Eke, 69.), Kiss E., Jenei – Németh T., Böjte, Albrecht (Németh N., a szünetben). Szakmai vezető: Kardos József.

Gólszerzők: Spannenberger J. (29. – büntetőből), Schmidt (37., 68.), Horváth G. (40.), Kovács P. (86.), ill. Mészáros (73.).

Szederkény–Pécsvárad R-Bus 2-3 (0-0)

Szederkény. V.: Nyakas Balázs. Szederkény: Andorkó – Werner (Papp Á., 80.) Hideg L., Mándity, Kása – Grassy, Hidasi (Maml, 76.), Kopeczky – Rázsics (Máté Gy., 61.), Hideg M., Zsebe G. (Hoffmann, 88.). Edző: Lőrinc Antal. Pécsvárad: Gergő Á. – Bozó, Racskó, Krapecz, Kungl (Bartal, 65.) – Koronics (Tóth A., 64.), Temesvári (Spannenberger M., 81.) – Takács, Reith (Kőnig, 70.), Wittrédi – Szentes. Edző: Varga László.

Gólszerzők: Hideg M. (53.), Mándity (82.), ill. Krapecz (65., 68.), Tóth A. (88.).

Sokáig úgy tűnt, hogy elbukhatja első pontjait a Pécsvárad. A 0-0-s félidőt követően a Szederkény szerezte meg a vezetést 53. percben, mégis a címvédő nyert 3-2-re. A meccs hőse a vendégek kapitánya, a kétgólos Krapecz Balázs volt.

AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 5 5 0 0 20–6 15

2. Mohács 5 4 0 1 16–6 12

3. PVSK 5 3 1 1 13–5 10

4. Komló 5 3 0 2 11–9 9

5. Szederkény 5 2 0 3 10–9 6

6. Siklós 4 2 0 2 7–6 6

7. Lovászhetény 5 2 0 3 9–9 6

8. PEAC 4 2 0 2 4–6 6

9. Bóly 4 2 0 2 6–10 6

10. Sellye 4 1 1 2 5–7 4

11. Szentlőrinc II. 5 1 1 3 5–11 4

12. Harkány 5 1 1 3 4–12 4

13. Villány 4 1 0 3 5–9 3

14. Boda 5 1 0 4 5–12 3

A góllövőlista jelenlegi állása

Szentes Krisztián az 5. fordulóban nem talált be, Schmidt Zsolt viszont duplázott, így a mohácsi gólvágó átvette a vezetést a góllövőlistán.

7 gólos: Schmidt Zsolt (Mohács)

6 gólos: Szentes Krisztián (Pécsvárad), Hideg Mihály (Szederkény)

5 gólos: Wittrédi Dávid (Pécsvárad)

4 gólos: Dénes Sándor (Lovászhetény), Kiss Dominik (PVSK), Takács Ákos (Pécsvárad), Tukerics Ákos (Komló)

3 gólos: Bíró Csaba (Komló), Lőrincz Adrián (PVSK), Spannenberger János (Mohács), Sztojka Alex (Siklós)

2 gólos: Bóka Bálint (Sellye), Geczó Patrik (Harkány), Hergenrőder Tamás (PEAC), Kelemen Ferenc (Lovászhetény), Pauk Viktor (Villány), Szabó Ákos (Komló), Szabó Zsolt (Bóly), Várda Ákos (PVSK)

Ez következik

A 6. fordulóban városi rangadót rendeznek Pécsett, a PVSK és a PEAC csap össze egymással.

Szeptember 28., szombat, 16.00: PVSK-PEAC, Pécsvárad R-Bus–Gyógyfürdő Harkány, Lovászhetény–Mohács

Szeptember 29., vasárnap, 16.00: Thermal Spa Siklós–Szentlőrinc II., Bóly–Villány, Sellye–Sport36-Komló, Boda–Szederkény.