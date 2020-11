Nem téma a bajnoki cím a Pécsváradnál

Az egyre jobb erőben lévő Pécsvárad a Lovászhetényt fogadja a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 12. fordulójának rangadóján. A hibátlan Mohács a nyeretlen Szederkénnyel csap össze, a Villány hazai pályán a Harkány ellen zsebelné be hetedik győzelmét.

November 7., szombat, 13.30

Pécsvárad R-Bus (12.)–Lovászhetény (6.)

Ahogy már korábban többször megírtuk, a megyei I. osztályban szereplő csapatok közül a Pécsváradot sújtotta leginkább a vírus. A címvédő csupán négy bajnoki meccsen van túl, ráadásul ebből kettőt el is veszített. Az előző fordulóban azonban ismét megcsillogtatták tudásukat Wittrédiék, 7-1-es győzelmet arattak a rivális Komló otthonában.

Varga László, a Pécsvárad edzője: – A játék és az eredmény valóban biztató volt a Komló ellen, de az első fordulóban mutatott formánkat még mindig nem közelítettük meg. A hosszú kihagyásból adódóan vannak kisebb-nagyobb sérülések a csapatban, de remélem, lassan kilábalunk ebből a helyzetből. Természetesen a Lovászhetény ellen is a győzelem a cél. Szeretnénk minél több helyzetet kialakítani és ráerőltetni az akaratunkat az ellenfélre. A bajnoki cím? Megmondom őszintén, ez nem téma az öltözőben, most annak is örülünk, ha végre a pályán lehetünk. Nagyon remélem, hogy nem marad el több mérkőzés – tette hozzá a tréner.

A meccs egyik pikantériája, hogy a Lovászhetény a pécsváradiaktól két húzóembert is igazolt a nyáron. Bartal Bence és Spannenberger Máté sokat lendített Bíró Ferenc csapatának játékán, amely a hatodik helyről várhatja a szombati összecsapást.

Bíró Ferenc, a Lovászhetény edzője: – Számomra, a körülmények ellen is, a Pécsvárad a bajnokság toronymagas favoritja. Kiemelkedő képességű játékosok alkotják a keretét, és képesek több szerkezetben is játszani. Hétvégi ellenfelünk szereti irányítani a játékot, ráerőltetni akaratát az ellenfélre. Ez jellemző az én csapatomra is, így egy közönségszórakoztató mérkőzésre számítok, ahol szeretnénk egy kellemes meglepetést okozni. Sajnos nálunk is vannak sérülésből adódó problémák, de van egy remek kezdőm, amelyben nagyon bízom. Reméljük, hogy a nap ismét kisüt Lovászhetény fölött.

PVSK (4.)–Bóly (5.)

Ha a két csapat eddigi mutatóit nézzük, egy rendkívül gólgazdag mérkőzésre van kilátás. A PVSK és a Bóly sem a védelme miatt várhatja előkelő pozícióból a találkozót, sokkal inkább elöl jeleskedik a két együttes. Ha Keibl Ede gárdája meglepetést tud okozni Pécsen, akkor pontban utoléri szombati ellenfelét. A Vasút számára sem lenne kevésbé fontos a három pont, hiszen akár a harmadik helyre is felléphet a csapat.

November 8., vasárnap, 13.30

Kétújfalu (13.)–Szentlőrinc II. (2.)

A mezőny második leggól­erősebb csapata vendégeskedik a legtöbb gólt kapó otthonában. A Kétújfalunak nyolc bajnoki meccse alatt egy híján negyvenszer találtak a kapujába, ami nem túl jó előjel a vasárnapi összecsapás előtt. Kérdés, a Szentlőrinc II. számára mennyire lesz nehéz, hozni a kötelezőt. Horváth Zoltán együttesének erre a három pontra mindenképpen szüksége lesz, hogy a Mohács nyomában maradjon.

Thermal Spa Siklós (11.)–Sport36-Komló (9.)

A Komló Siklóson feledtetheti el szurkolóival az elmúlt hétvégén elszenvedett 7-1-es vereséget. Legutóbb jól ment idegenben Tóth Máté tanítványainak, akik két héttel ezelőtt a PVSK vendégeként tudtak győzni 3-1-re. Azonban ezúttal egy felállt védelemmel találhatják szembe magukat. Különösen nagy jelentéséggel fog bírni, ki szerzi az első gólt a találkozón.

Villány (3.)–Gyógyfürdő Harkány (15.)

Három nyeretlenül megvívott mérkőzés után, az előző fordulóban ismét nyert a Villány, amelynek ezen a hétvégén is jó esélye van megszerezni a három pontot. Kósa Zoltán együttesének mindenképp nyernie kell, ha a képzeletbeli dobogón szeretne maradni. A Szederkény mellett a Harkány sem nyert még meccset a szezon során, s órási bravúrra lenne most szüksége, hogy megszakadjon ez a negatív sorozat.

Elhalasztva: Boda-Andrics és Tsa Kft. (7.)–PTE-PEAC (8.), Mohács (1.)–Szederkény (14.)

Megyei I. osztály