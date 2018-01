Nyert a Pécs a Komjádi Kupában

Címvédőként kezdte meg tegnap este idei Komjádi Kupa-szereplését a PSN Zrt. és a PVSK-Mecsek Füszért vegyes utánpótlás vízilabdacsapata.

A Lukács Gergely edzette társaság kezdőcsapatát a Debrecen ellen elnézve mondjuk akár egy OB I.-es mérkőzésen is érezhettük magunkat, hiszen Szatmári Kristóf, Csacsovszky Erik, Lajkó Márton és Csaba Márton az élvonalban is sokszor szokott kezdő lenni, de Toni Opacak és Zerinváry Lóránd is már jócskán rendelkezik felnőtt rutinnal. Nem is csoda, hogy elég hamar megszerezte a vezetést a pécsi együttes, amely nagyon magabiztosan vízilabdázott az első perctől kezdve. A kapuban Szőke Xavérnak nem volt sok dolga, de ha egy-egy labda át is jutott a védekezésen, szép védésekkel járult hozzá csapata teljesítményéhez.

Volt is mihez, hiszen a félidőhöz érve már 4-1-re vezetett a Pécs. Amit pedig a nagyszünet után csinált Lukács Gergely csapata, azt bizony öröm volt nézni. A Debrecen hamar meg is tört az óriási nyomás alatt, a PVSK pedig sorozatban lőtte a gólokat. Amikor 16 éves Reisz Patrik már tízgólos előnynél betalált, szabályosan felrobbant az uszoda. A Pécs végül kiütéses győzelmet aratott – ahogy azt egy címvédőtől el is lehet várni.

PSN Zrt.-PVSK–Debrecen 15-3 (2-0, 2-1, 5-1, 6-1)

Vízilabda-Komjádi Kupa, nyolcaddöntő, első mérkőzés. PSN: SZŐKE – SZATMÁRI 2, Csacsovszky E. 2, Opacak 1, ZERINVÁRY 2, LAJKÓ 3, Csaba M. 2. Cs.: Gelencsér (k), Mijic, Sebestyén 2, REISZ 1. Vezető­edző: Lukács Gergely.