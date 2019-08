Garami Józsefet köszöntötték Pécsett nyolcvanadik születésnapja alkalmából

Közel százan, korábbi játékosai, edzőkollégái, barátai köszöntötték péntek délután Garami Józsefet nyolcvanadik születésnapja alkalmából Pécsett, a TOCA Utánpótlás Labdarúgó Képző Központban, amely immár a mester­edző nevét viseli. A kiváló szakember többek között elárulta, hogy nemcsak fellelni nem egyszerű a tehetségeket, hanem meg is kell őket tartani – ahogy ő annak idején tette például Róth Antallal és Mészáros Ferenccel.

Óriási szeretet fogadta délután Garami Józsefet. A mesteredző állta a sarat, szép komótosan, mindenhol megállva egy kis beszélgetésre végigjárta a tiszteletére összegyűlt tömeget, s fogadta a születésnapi gratulációkat.

Garami József nyolcvanéves.

A pécsi, sőt, a magyar futball legendás alakját köszöntötték az immár róla elnevezett utánpótlásképző központban. Garami József nem csak a PMSC-vel ért el felejthetetlen sikereket (bajnoki ezüstérem, Magyar Kupa-elsőség), az MTK-nál is roppant eredményesen dolgozott, irányíthatta az Újpestet, a Győrt, a Ferencvárost, valamint szövetségi kapitányként a magyar válogatottat. S amikor Mészáros gólt fejelt a görögök ellen, ökölbe szorított jobb kézzel csapott a levegőbe.

Ahogy ezt viccesen az asztalnál is megtette.

A mesteredzőt köszöntötte dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere, aki kiemelte, kevés olyan embert találni, aki osztatlan tiszteletet és pozitív megítélést vívott ki magának – márpedig Garami József a kevesek egyike. Hozzátette, külön öröm, hogy nemrég óta ismét a város lakója. Korábbi játékosa, Toma Árpád a játékos-, majd az edzői pályafutását elevenítette fel, nem kifelejtve egy nagyon fontos, rá igazán jellemző tényt: a PMSC bajnoki ezüst­érmes csapatában a huszonnégyes keretben tizenkilenc saját nevelésű futballista volt!

Nem csoda, hogy Pécsett imádták azt a csapatot.

Garamit pedig szeretik és nem felejtik. Nagyon örültek a találkozásnak az „Ezüstcsapat” tagjai, akik képviseletében Róth Antal, az akkori csapatkapitány köszöntötte fel a mestert. Ezt követően jöhetett egy kis filmvetítés, amely során fel­elevenedtek a korábbi sikerek: láthattuk a magyar–görög válogatott meccs góljait, majd az emlékezetes PMSC–Bp. Honvéd kupadöntő találatait.

– Azért lettem megszállott edző, mert nem futballozhattam ki magam – vette át a szót az ünnepelt, utalva arra, hogy játékosként sok sérüléssel bajlódott. Kiemelte a PVSK-t, ahol nagyszerű csapatban játszhatott az NB II.-ben, beszélt a Komlóról és persze a PMSC-ről is. – Itt, a PMSC-nél mindig voltak tehetségek. De meg is kell őket tudni tartani! Emlékszem, Róthot és Mészárost sokan el akarták vinni. Jöttek hozzám, hogy akkor mi legyen, mit csináljanak. Várjatok, mondtam, majd ha igazán jó játékosok lesztek, jön értetek egy nagyon jó csapat. Utána el is mentek külföldre.

A mesteredző elárulta, a futballal kapcsolatos egyetlen fájdalma, hogy nemzetközi szinten sosem sikerült odáig eljutnia egyetlen klubcsapatával sem, amit már hosszú távon jegyeznek.

Az ünnepség hivatalos részének végén pedig Garami József megköszönte a megtiszteltetést, hogy róla nevezték el a TOCA Utánpótlás Labdarúgó Képző Központját, egyben méltatta Boday Ferenc erőfeszítéseit, mondván, ha valaki nagyon el akar érni valamit, azt el is éri. Hozzátette: néhány edzést megnézett, s ez alapján úgy véli, a központ nagy segítséget jelenthet a gyerekek technikai képzésében.

