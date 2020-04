Otthon sem unatkozik Jakabos

Egy hónapja még az olimpiára készült Jakabos Zsuzsanna versenytársaival együtt, most viszont más irányba kellett fordítania az energiáit győri otthonában, aminek a közösségi oldalait kedvelők is örülhetnek.

– Még a vírushelyzet előtt jött a hír, hogy klubot váltott. Miért volt erre szükség?

– Nem váltottam – vágta rá a pécsi születésű Európa-bajnok úszó, Jakabos Zsuzsanna. – Ezt mindenki sajnos félreérti. Tavaly indult az ISL-verseny, aminek idén ősszel lesz elvileg a folytatása. Itt csapatokba rendeződve versenyeznek az úszók, és itt igazoltam át, de nem klubot váltottam. Ez nincs befolyással a hétköznapjaimra. Ez csak egy pár verseny, ahol eldöntjük, milyen színekben indulunk.

– Inkább csalódott volt vagy azok táborába tartozott, akik örültek az olimpia elhalasztásának? Hiszen így van még egy éve rákészülni Tokióra.

– Nehéz ezt így kijelenteni, hogy örültem. Ha az tölti ki az ember napjait, hogy készül egy versenyre, nehezen tud örülni, ha azt lefújják. Viszont a döntést megelőző hetekben már érezhető volt, hogy el fog maradni. Az összes versenyünket, az összes kvalifikációt leállították a világ minden táján. Így azért érdekes lett volna, ha az olimpiai bizottság azt mondja, rendben, csináljuk. Fel is készültem rá, másrészről pedig sokkal nagyobb bajok vannak most a világban. Nem kellene azon keseregnünk, hogy egy versenyt később rendeznek meg. Ez egy elhanyagolható probléma ahhoz képest, hogy embereknek megszűnik a munkája, vagy ki tudja mi történik még. Az a legfontosabb most, hogy mindenki egészséges maradjon. Én is féltem a szeretteimet, és egyáltalán nem tudok azon keseregni, hogy nem mehetek az olimpiára. Mindennek megpróbálom a pozitív oldalát nézni.

– A közösségi oldalain szívesen is osztja meg az új felfedezéseit. Egyik nap például fürdőruhában betont tört. Honnan jönnek az ilyen ötletek?

– Az élet hozza. Nem tartalomgyártó vagyok, nem az a fő cél, hogy megosszak valamit az interneten, hanem ami velem történik, és úgy gondolom, vicces vagy tanulságos, érdekes lehet, azt megosztom. Persze ez csak egy kis része annak, amivel telnek a napjaim, mert sok minden nem kerül föl az internetre. De egyáltalán nem unatkozom, mert folyamatosan van valami, amivel foglalkozom. Iskolám is van. Szerencsére nem halasztottam ezt a félévet az olimpiai felkészülés miatt, pedig nagyon gondolkoztam rajta. Ez most éppen jól jött, mert így ezzel tudok most kicsit többet foglalkozni.

– Akkor teljesen átalakult a napi programja?

– Nem álltam le teljesen. Így egy előrehozott nyári szünetünk lett, hogy aztán amikor visszatérhetünk az uszodába, ne kelljen szünetet tartani. Próbálom aktívan tölteni a napjaimat. Nyilván víz nélkül, de amennyire lehet azért próbálok mozogni. Amúgy sem szoktam nyári szünetre elmenni. Hiába mondják az edzők, hogy most pihenő, akkor is szoktam kondizni, jógázni, ezt-azt csinálni.

– Milyen formában érezte magát a kényszerű szünet előtt?

– Jó formában éreztem magam. Teljesen mindegy végül is, de az előző ősz jól ment, és a világkupák, az Európa-bajnokság is. Ott is érmeket tudtam szerezni. Jó időszakban voltam. Egyszerűen ezt kell majd folytatni, és meglátjuk.