Pazar volt a véméndi védelem

Az NK Építők Megyei II. osztály őszi szezonját követően a Dunántúli Napló összeállította a félszezon csapatát, amelybe a listavezető Véménd adta a legtöbb játékost, szám szerint négyet. Nem is akadt több olyan csapat, amely egynél több játékossal tudta volna magát képviselni a legjobb tizenegyben. Az ősz játékosa a sombereki Péter József lett, aki 28 gólig jutott.

Bár nagy versenyfutás volt a Véménd és a Palotabozsok között a megyei II. osztályban ősszel, és jó ideig a bozsokiak álltak az élen, mégis a Véménd vezeti a tabellát 15 forduló után. Ha elkezdjük behatóbban megvizsgálni, minek is köszönhető Bíró Ferenc együttesének listavezető pozíciója, nem kell sokat nézegetni az adatokat a válaszért.

Remek védőmunka

Tizenöt meccsen tizennégy gólt kapott csupán a Véménd együttese. Egy ilyen mutató pedig bizony kiváló alapot biztosíthat ahhoz, hogy eredményes tudjon lenni egy együttes. Ez egyébként a fordulók válogatottjai alapján összeállított őszi Megye II.-es álomcsapaton meg is látszik. Az ugyanis, hogy a Véménd hálóőre, Herold Patrik lett a szezon legjobb hálóőre, csak a kezdet. A védelembe ugyanis Láng Zsolt és Ignácz Olivér is bekerül a Dunántúli Napló őszi válogatottjába. Melléjük került még a palotabozsoki Szőke Milán és az Ócsárdot erősítő Flórián László is. Utóbbi lett egyébként lapunk szerint a legjobb védő, hiszen a hátsó alakzatból egyedüliként négyszer is bekerült a forduló csapatába az utóbbi hónapokban.

Kaprényi újra remek volt

Az őszi álomcsapat háromtagú középpályássorában újra ott van a hosszúhetényi Kaprényi Péter. Tavaly ő lett a bajnokság legjobbja, és bár idén a csapat jóval visszafogottabban szerepel, mint az előző bajnokságban, a játékos teljesítményét így sem érheti panasz – középpályás létére is 17 gólig jutott az ősz során. Mellé a véméndi Kaiser Máté és a Nagykozárban kiemelkedőt nyújtó Káldi Balázs került még a pálya közepére.

Tolonganak a jó csatárok

Nehéz volt a szezon csapatának csatársorát összeállítanunk, ugyanis öten is négy alkalommal voltak ott a hét csapataiban. Végül, támadókról lévén szó, a lőtt gólok száma rangsorolt. Ez alapján a sombereki Péter Józsefnek nem volt félnivalója, hiszen 14 mérkőzésen hozott össze 28 találatot. Mellé az elnyűhetetlen, 14 gólos lánycsóki Gál Tibor, és a gyengén szereplő Mozsgóból 17 találatával kiemelkedő Horváth Benjamin kapott még „csapattagságot” lapunktól.

Amikor az ősz legjobbját kezdtük keresni, gyorsan rájöttünk, nem nagyon kell kutakodnunk. Péter József teljesítménye egészen elképesztő volt. Az, hogy meccsenkénti kettes lőtt gól átlagot produkált, bármelyik bajnoskágban elképesztően jó teljesítménynek számítana. Ráadásul nem csak a harmatgyenge Drávaszabolcs ellen brillírozott – ellenük hetet vágott egymaga –, de a Hosszúhetény kapujába is berámolt négyet, a Bicsérdet pedig öt góllal szomorította. Ha így folytatja tavasszal is, nem lehetetlen, hogy 50 gól fölé jusson.

NK Építők Megyei II. osztály

1. Véménd 15 13 1 1 52-14 40

2. Palotabozsok 14 11 2 1 56-15 35

3. Lánycsók 15 10 2 3 51-22 32

4. Ócsárd 15 10 1 4 58-24 31

5. Himesháza 15 9 2 4 46-25 29

6. Somberek 15 8 2 5 50-25 26

7. Nagykozár 15 8 0 7 43-31 24

8. Hosszúhetény 15 7 2 6 60-37 23

9. Magyarbóly 15 7 2 6 34-31 23

10. Kétújfalu 15 7 1 7 50-32 22

11. Töttös 15 5 0 10 39-41 15

12. Diana SE 15 4 2 9 34-50 14

13. Bicsérd 15 4 1 10 47-56 13

14. Bogád 15 3 1 11 41-54 10

15. Mozsgó 14 2 3 9 35-44 9

16. Drávaszabolcs 15 0 0 15 8-203 0

