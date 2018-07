Pécsiekkel lettek negyedikek a vb-n

Erre azért nem sokan mertek volna fogadni. Mármint, hogy U17-es kosaras lányaink elődöntőbe jutnak a világbajnokságon. Persze amikor a csoportkör mindhárom meccsét megnyerte a Völgyi Péter szövetségi edző vezette gárda, és legyőzte még a spanyol válogatottat is, akkor már lehetett sejteni valamit.

És bizony az elődöntőig megállíthatatlanul menetelt a magyar csapat, ami pedig pécsi szemmel nézve még szebbé teszi ezt az egészet az az, hogy mindezt Wentzel Nóra remek játékával megspékelve tette a nemzeti csapat. A PEAC-Pécsben az előző szezonban már az NB I. A csoportjában is a mélyvízbe dobott fiatal kosaras hol kezdőként, hol a padról beállva volt hasznára a válogatottnak, igaz az elődöntőben a bivalyerős USA ellen már ő sem tudott érdemben segíteni. Az amerikaiak ellen igazából csak annak lehetett örülni, hogy két szoros negyedet sikerült játszani. Ausztrália ellen pedig hasonló előjelekkel készülhetett a válogatott a bronzmeccsre.

Ott azonban nagyon kiütközött, hogy a vb végéhez közeledve naponta játszották a lányok a mérkőzéseket, így kiélezett derbivel zárták a tornát. A bronzérmet szoros csatában Ausztrália nyerte, a vb-4. hely után azonban nemhogy szégyenkeznie nincs okuk Wentzeléknek – a bronzcsatában is a csapat egyik legjobbja volt –, hanem büszkének kell lenniük arra, amit elértek. Mert ez bizony hatalmas eredmény.

Iványi keze is benne van a sikerben

Ausztrália–Magyarország 57–51

(12–11, 7–6, 12–20, 26–14)

Kosárlabda, U17-es világbajnokság, lányok, bronzmérkőzés. Magyarország: Angyal 16/6, Mányoky 2, Dombai 6, Varga 6, Kiss 2. Cs.: Tóth 2, Vári 3, Wentzel 10, Kovács 4. Szövetségi edző: Völgyi Péter.

Ahogyan az a statisztikából is világosan kiderül, a PEAC-Pécs játékosa, Wentzel Nóra az Ausztrália elleni bronzmérkőzésen a magyar válogatott egyik legjobbja volt. A pécsi lány 10 pontjánál (mellette kiosztott még két gólpasszt is az auszik ellen) csak Angyal Barbara tudott többet szerezni.

Külön öröm lehet a baranyai kosárbarátoknak, hogy Wentzel mellett van még egy pécsi részese a magyar sikernek, hiszen Völgyi Péter kapitány munkáját edzőként Iványi Dalma segítette a világbajnokság során.