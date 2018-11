Piros lap és nyolc gól az ősz legjobb meccsén

A Gienger Megyei I. osztály őszi záró fordulója hozta el a szezon eddigi talán legjobb meccsét, amelyen a PEAC 4-4-es döntetlent játszott hazai pályán a pécsi rivális PVSK-val. A vendégek több mint egy félidőt emberhátrányban játszottak, a 90. percben mégis két góllal vezettek – igaz végül így sem sikerült megnyerniük a meccset.

PEAC–PVSK 4-4 (2-1)

Pécs. V.: Nagy I. István. PEAC: Házenauer – Gál Sz. (Vekkeäli, 84.), Molnár G., Wieland, Jeránt – Magyar (Bódis, 46.), Dargó (Újhegyi, 69.), Lauer – Horváth V., Makai, Gelencsér B. Edző: Fazakas András. PVSK: Mocsári – Varga M., Kiss G., Zámbó, Réfi – Domonkos, Hawkins (Vida, 46.), Németh V. (Szeifert, 84.), Sziládi – Ndjodo, Kása (Kovácsfi, 46.). Edző: Kósa Sándor.

Gólszerzők: Makai (14., 93.), Lauer (44.), Bódis (90.), ill. Ndjodo (21., 55., 81., 87.).

Kiállítva: Varga M. (36.).

Nehéz lenne annál jobb zárást elképzelni egy őszi szezonhoz, mint amit a Gienger Megyei I. osztály két pécsi csapata, a PEAC és a PVSK hozott össze. Volt minden, ami egy igazi futballcsemege ismérve. Kiállítás, fordulatok, dráma a végén és sok-sok gól.

Az első félidő végéhez érve úgy voltunk vele, hogy nagyjából az történt, amire számítani is lehetett. Izgalmas, jó kis meccset játszott a két fél, és ha kicsivel is, de előrébb tartott a hazai gárda, ráadásul a negyvenöt perc alatt esett három gólt a két csapat hivatásos gólfelelősei szerezték, hiszen a PEAC részéről betalált Makai és Lauer, míg a Vasút eltiltásból visszatérő támadója, Edouard Ndjodo is gólt szerzett. Igen ám, csakhogy a PVSK már a 36. percben emberhátrányba került Varga Márk kiállítása miatt, így nem sok jóra számíthatott a szünet után.

Kósa Sándor legényei azonban fittyet hánytak az esélyekre, és mit sem törődve az ember- és gólhátránnyal, Ndjodo révén még az első egy óra vége előtt kiegyenlítettek. Aztán sokáig úgy festett, hogy marad majd a 2-2. Az utolsó tíz percben azonban hatalmas hajrába kezdtek a vendégek – vagy még inkább Ndjodo. Az ekkor is már két gólnál járó kameruni ugyanis a 81. és a 87. percben megszerezte harmadik és negyedik gólját. A PVSK pedig már szinte ünnepelhetett is. De csak szinte! Itt jött ugyanis a dráma. Fazakas András PEAC-a ugyanis nem adta fel mínusz kettőnél sem, ez pedig végül egy pontot ért, ugyanis előbb szépítettek a rendes játékidő utolsó percében, majd a hosszabbításban az egyenlítő találat is összejött. Soha rosszabb meccset a Megye I.-ben!

Mohács–Villány 2-0 (1-0)

Mohács. V.: Kreskai Tamás. Mohács: Windischmann – Jáger (Kovács P., 73.), Strigencz, Hetényi, Fischer – Pókos Cs. (Horváth G., 58.), Brukner, Bódis, Izsák (Kaszás, 84.) – Spannenberger J. (Dávid D., 82.), Wappler (Nagy Zs., 51.). Edző: Székely István. Villány: Dósa – Elek (Fischer, 66.), Pauk, Buni J. (Horváth J., 77.), Obermajer – Buni B., Stefán, Bősz, Czibere – Márkovics, Alabert. Edző: Polgári Csaba.

Gólszerző: Spannenberger J. (10., 75.).

A Mohács számára ugyan kicsit nyögvenyelősen indult ez a bajnokság, de Székely István együttese azért végül szépen tudta zárni a 2018-as évet. A Villány legyőzésével ugyanis pozitív lett a hazaiak őszi mérlege, és a hetedik helyig küzdötték fel magukat.

Szentlőrinc II–Harkány 2-1 (1-1)

Szentlőrinc. V.: Varga László. Szentlőrinc II.: Antal – Kiss M. (Németh Á., 46.), Szolga, Nidermayer, Aszalós – Kovácsevics, Fonyódi, Filó (Lőrincz, 46.), Gálffy– Kutor, Tóth M. (Jung, 90.). Edző: Pichler Gábor. Harkány: Tamás N. – Körmendi, Varga B., Keresztes, Schvedics – Teszárik, Oberländer, Kovács G., Nagy N. – Geczó, Dobrosi. Edző: Weinert Zsolt.

Gólszerzők: Kutor (9.), Fonyódi (56.), ill. Oberländer (30.).

Kiállítva: Kovács G. (62.).

Boda–Szederkény 1-2 (1-1)

Boda. V.: Gellén Antal. Boda: Lőrincz – Lotz Á., Sztanics, Cserkó (Palló, 46.), Kormányos – Lotz V., Nagy Z., Bölcskei, Pálfalvi – Kovács K., Hodosán. Edző: Nagy Csaba. Szederkény: Andorkó – Kopeczky, Hideg L., Mándity, Kása – Zsebe D. (Hidasi, 92.), Kiss I. (Máté Gy., 60.), Bálint Á., Grassy (Maml, 82.) – Hergenrőder, Zsebe G. (Troszt, 75.). Edző: Lőrinc Antal.

Gólszerzők: Hideg L. (24. – öngól), ill. Hergenrőder (42.), Grassy (75.).

Minden bizonnyal a Szederkény valamivel könnyebb mérkőzésre számított, mint amilyet végül játszott Bodán. Az első félidő után például túl voltak Hergenrőderék egy hidegzuhanyon is, hiszen a Boda szerezte meg a vezetést az első negyvenöt percben – igaz „csak” egy öngóllal. Lőrinc Antal csapata azonban nem véletlenül telelhet a tabella második helyén, ha nehezen is, de végül azért begyűjtötte a három pontot Bodán is.

Sellye–Pécsvárad 1-2 (1-0)

Sellye. V.: Kozári István. Sellye: Berki – Knippl, Orlovics G., Varga V., Orlovics Gy. – Siamara, Tóth Á., Szívós, Balogh B. (Kovács M., 72.) – Bóka (Szőke, 63.), Jónás (Orsós, 89.). Edző: Somogyi Zoltán. Pécsvárad: János G. – Kungl, Krapecz, Spannenberger M., Hambuch – Bozó, Kőnig (Bodor, 46.), Bartal (Varga B., 68.), Petrovics – Szentes, Takács. Edző: Varga László.

Gólszerzők: Knippl (45.), ill. Takács Á. (63., 69.).

Arra lehetett számítani, hogy a fiatalos lendülettel pályára lépő Sellye megnehezítheti majd a listavezető dolgát – és így is lett. Varga László csapata mindenképp győzelemmel akarta zárni az évet, ám a szünetben már tudták a váradiak, hogy ehhez legalább két gólt kell szerezniük a második félidőben, a Sellye ugyanis vezetett az első után. A Pécsvárad állt a kihívás elé, és teljesítette is. A hosszú eltiltás után visszatérő Takács Ákos duplájával megnyerték tizenegyedik bajnokijukat is a szezonban.

Siklós–Bóly 3-1 (2-0)

Siklós. V.: Horváth György. Siklós: Tasselmájer – Árvai, Bognár, Peschka, Molnár S. – Fülöp, Hazenauer, Suba (Szekszárdi, 77.), Sztojka A. – Pásztor (Kolompár, 88.), Schmidt G. (Sztojka N., 84.) . Edző: Nagy Balázs. Bóly: Kész – Édelmann, Ambrus (Grósz, 67.), Vénosz, Tóth L. – Erdélyi, Fábián, Cikora (Csőke, 54.), Somogyi (Halas, 46.) – Szabó Zs., Magyar. Edző: Gulyás Gergely.

Gólszerzők: Árvai (21.), Pásztor (46., 56.).

Nem érheti sok kritika a Siklós bajnoki hajráját. Bár nagyon rosszul kezdték a szezont Nagy Balázsék, az ősz második felére magukra találtak. A Bóly elleni szezonzáró-győzelem ráadásul azt jelenti, hogy pocsék kezdés ide vagy oda, a Siklós a téli szünethez érve csak fel tudott lépni a dobogóra, és a harmadik helyről várhatja a tavaszi folytatást.

A Pécsvárad a legjobb

Az, hogy a Pécsvárad zárta az élen a Gienger Megyei I. osztály őszi szezonját, önmagában egyáltalán nem meglepő, hiszen már a bajnokság rajtjánál is szinte mindenki az ő első helyükre fogadott volna. Ha pedig megnézzük a statisztikai adatokat, igazából a legparányibb kétség sem férhet Varga László csapatának első helyéhez, még ha a szezon utolsó három fordulójára talán kicsit el is fáradt a címvédő.

A Pécsvárad nyerte meg ugyanis a legtöbb meccset (11) és veszítette el a legkevesebet (1), emellett pedig a legtöbb lőtt (43) és a legkevesebb kapott (9) gól is a listavezető nevéhez fűződik.

Góllövőlista

13 gólos: Hergenrőder Tamás (Szederkény).

11 gólos: Alabert Krisztián (Villány). 10 gólos: Hideg Mihály (Komló), Lauer Norbert (PEAC). 9 gólos: Szentes Krisztián (Pécsvárad). 8 gólos: Bacskai Péter (Boda), Bíró Csaba (Komló), Kovács Károly (Boda), Szabó Zsolt (Bóly).

Megye II. tabella DH

1. Pécsvárad 13 11 1 1 43-9 34

2. Szederkény 13 9 2 2 30-15 29

3. Siklós 13 7 2 4 29-19 23

4. PEAC 13 7 2 4 31-25 23

5. Villány 13 7 2 4 22-23 23

6. Sellye 13 7 1 5 20-20 22

7. Mohács 13 5 4 4 26-13 19

8. PVSK 13 5 4 4 24-24 19

9. Szentlőrinc II. 13 6 0 7 27-25 18

10. Komló 13 3 2 8 18-28 11

11. Boda 13 3 1 9 18-36 10

12. Harkány 13 2 4 7 17-36 10

13. Bóly 13 2 3 8 14-25 9

14. Lovászhetény 13 1 4 8 15-36 7

15. Szászvár* 0 0 0 0 0-0 0

* A Szászvárt kizárták, eredményeit törölték

