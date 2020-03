Remek szezont fagyasztott be a Megye I-ben a kényszerpihenő

A téli szünet hetek óta véget ért, a hétvégén már az időjárás is tökéletes volt, a futballpályák mégis üresek maradtak. A Baranya megyei I. osztály remek, izgalmas idényt futott a kényszerpihenő előtt. S ugyan a Pécsvárad kiemelkedett a mezőnyből, a dobogó alsóbb fokaiért óriási (volt) a harc.

Augusztus 24-én az összes csapat tiszta lappal, a bizonyítási vágytól fűtve vágott neki az új szezonnak. Az várható volt, hogy címvédő Pécsváradot idén is nagyon nehéz lesz megfogni, de a PEAC-nál és a Mohácsnál még nyáron élt a remény, hátha egy tökéletes idénnyel meglehet a bajnoki cím. Úgy tűnt, hogy ők hárman kiemelkedhetnek, de a többi együttesnél megtippelni sem lehetett az erőviszonyokat. Izgalmas bajnokságnak néztünk elébe.

Az első fordulóban papírforma eredmények születtek: a Pécsvárad 3-1-re nyert Villányban, a Mohács hazai pályán kiütötte a Szentlőrinc II.-t, s a többi pályán is elmaradtak a meglepetések. Egyedül a PEAC kért halasztást, így a pécsiek csak a következő hétvégén kezdtek. Számukra viszont nagyon rosszul sült el a rajt: a hagyományos PEAC-napon a gyengébb játékerőt képviselő Harkányt fogadták az „egyetemisták”, s szenvedtek 1-0-s vereséget, s ezzel már a startvonalnál beragadtak.

A Pécsvárad az első néhány fordulóban igazi erődemonstrációt tartott, és nagyon hamar világossá tette, hogy melyik Baranya legjobb megyei csapata. Varga László együttese a Villány után a Komlót, a PEAC-ot és a Mohácsot is kiütötte, így már szeptember közepére letudta a rangadókat az első félévre. A bámulatos győzelmi széria pedig azóta is tart. Wittrédiék egyetlen egy pontot sem hullajtottak el, s jelenleg 11 ponttal vezetik a tabellát – az országban egyedülállóan, veretlenül. Helyzetük az angol első osztályban szereplő Liverpoolhoz hasonlítható, hiszen év végi aranyérmüket egyedül a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet, s ez által az idei szezon esetleges befejezése veszélyezteti.

A második helytől lefele azonban izgalmasan alakultak vagy alakulnak a dolgok. A Mohács és a PEAC párosához a Komló is csatlakozott, s ők hárman szinte fej fej mellett csatároznak az ezüstéremért. Még lejjebb pozitív és negatív meglepetések is jócskán akadtak. A bajnokságot egészen remekül kezdte a Lovászhetény, s úgy tűnt, hogy Bíró Ferenc alakulata lehet az idény meglepetéscsapata. Végül nem így történt, két másik együttes töltötte be ezt a szerepet. A Boda és a Harkány rég nem látott őszt futottak, így – bár azóta hátrébb csúsztak – a tabella első feléből várhatták a tavaszt. Az előző szezon bronzérmese, valamint a negyedik helyezettje viszont sokat rontott idén. A tavalyi dobogós Szederkény a kilencedik helyet foglalja el, a Siklós pedig sokáig a kieső pozícióktól sem volt távol, és jelenleg is csak a tizedik helyen áll a 14 csapatos mezőnyben. Megyei futball nélkül szegényebbek a hétvégéink, így már nagyon várjuk, hogy újra rúgják a bőrt a fiúk. A folytatást azonban még bizonytalanság övezi.

A jelenlegi állás:

1. Pécsvárad 45 pont,

2. Komló 34, 3. Mohács 34, 4. PTE-PEAC 31, 5. PVSK 23, 6. Villány 22, 7. Boda 22, 8. Gyógyfürdő Harkány 20, 9. Szederkény 17, 10. Thermal Spa Siklós 14, 11. Szentlőrinc II. 13, 12. Lovászhetény 11, 13. Sellye 8, 14. Bóly 8.

A góllövőlista

16 gólos: Schmidt Zsolt (Mohács)

15 gólos: Hergenrőder Tamás (PTE-PEAC)

12 gólos: Szabó Ákos (Komló)

11 gólos: Bíró Csaba (Komló), Szentes Krisztián (Pécsvárad), Wittrédi Dávid (Pécsvárad)

Előre tekintenek

Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóságánál is szünetel a személyes ügyintézés, így arra kérik a sportszervezetek képviselőit, hogy ügyeiket inkább telefonon vagy online intézzék. – Az ügyintézés az MLSZ ügyviteli programjában, e-mailben és telefonon azonban továbbra is zavartalanul működik. Amennyiben valamelyik egyesület részéről személyes ügyintézésre lenne igény, abban az esetben igazgatóságunk munkatársai egy előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítanak arra – árulta el lapunknak Bogyay Zoltán, az MLSZ BMI igazgatója. Bogyay kérdésünkre hozzátette, hogy senki sincs tisztában azzal, mikor folytatódik az idény, de a 2020–21-es szezont már javában készítik elő.