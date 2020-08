Sima sikerrel ünnepelt a PEAC a Kétújfalu ellen

Kiütéses sikerrel ünnepelték az „egyetemisták” a PEAC-napot a labdarúgó megyei I. osztály második fordulójában. Meglepetésre a Komló ismét veszített, ezúttal Lovászhetényben kapott ki.

PTE-PEAC–Kétújfalu 5-0 (1-0)

Pécs, Várkői Stadion, 100 néző. V.: Jakab Attila.

PEAC: Házenauer – Laki (Juhász, 56.), Wieland, Fiáth, Jeránt – Dankó (Horváth V., a szünetben), Dargó, Hazenauer (Nagy L., 71.), Gelencsér P. (Makai, 60.) – Hergenrőder, Gelencsér B. (Meretei, 81.). Edző: Lőrinc Antal.

Kétújfalu: Bene – Katona, Kelemen (Varga I. Z., 71.), Nagy K., Tóth T. (Varga D., 60.) – Gerner, Varga T. (Berkics, 60.), Zsebe A., Harmuth – Klózer (Dobor, 60.), Varga II. Z. Edző: Varga I. Zoltán.

Gólszerzők: Laki (30.), Gelencsér B. (55.), Nagy L. (78.), Hergenrőder (80.), Makai (82.).

Ha augusztus vége, akkor PEAC-találkozó. Ilyenkor az egyetemisták labdarúgó-szakosztályának barátai összegyűlnek, az egykori és jelenlegi edzők, sportvezetők, játékosok, valamint szimpatizánsok évente egyszer sokan örülnek egymásnak. Aki még bírja, az öregfiúk közül focizik egymás ellen egyet, majd a fehér asztal mellett nosztalgiáznak.

Persze nemcsak ők, hanem azok is esznek-isznak, akik már nem tudnának egy lépést sem megtenni a pályán, de szeretnék jól érezni magukat a felállított sátorban. Idén sem volt másként, csak a szombati rendezvényt először a buli történetében a pécsi Várkői-stadionban rendezték, és mint korábban mindig, most is a felnőtt focicsapat első őszi, hazai bajnokijára időzítették.

Délután 15.00-tól a PEAC két öregfiúk-korosztálya játszott egymás ellen, majd 17.00-kor volt a PTE-PEAC–Kétújfalu megyei I. osztályú mérkőzés. A baráti találkozót ebben az évben családiasra tervezték, egész napos programmal, sok ifjú futballistával, csinos anyukákkal. A műsort a PTE lány táncosainak bemutatója fűszerezte a zöld gyepen. A jó hangulatot fokozta, hogy a PTE-PEAC 5-0-ra leiskolázta bajnokin a Kétújfalut.

Mindjárt jobban csúszott a sör és a bor. Egyébként a kitűnő hangulatú estét a legkitartóbbak már vasárnap hajnalban, éjjel 1-kor zárták le.

Az öregfiúk mérkőzésen a PEAC Legends 6-3-ra győzött a PEAC Dream Team ellen (góllövők: dr. Turi 2, Hadobás, Tóth A., Gelencsér A., Fonnyadt, ill. Bellai, Boros, Schwitzer.

Lovászhetény-Sport36-Komló 3-0 (0-0)

Lovászhetény. V.: Bánfai Zsolt. Lovászhetény: Herold – Szeifert, Stiefel, Kozma, Spannenberger – Kovács A., Prigli (Király, 68.), Keczeli (Szabó Zs., 75., helyette Varga M., 78.)), Kelemen – Dénes S., Bartal. Edző: Bíró Ferenc. Komló: Herbert Roland – Budai, Erdős, Korbuly, Herbert Richárd (Doboviczki, 60.)– Tukerics, Kilinkó (Kis-Varga, 60.), Hohmann (Alabert, 67.) – Miltner, Bíró (Bolboaca, 85.), Bodor. Edző: Tóth Máté.

Gólszerzők: Keczeli (50.), Dénes S. (71.), Varga M. (85.).

Bóly–Szentlőrinc II. 2-4 (0-1)

Bóly. V.: Hernádi Attila. Bóly: Rétyi – Pókos (Cikora Zs., 72.), Liszácz, Staub E., Dankó – Szentmártoni (Beck, a szünetben), Zsebe D. (Hardi, 64.), Vénosz, Dienes (Cikora A., 64.) – Erdélyi (Halmai, 72.), Zsebe G. Edző: Keibl Ede. Szentlőrinc II.: Gyalus – Baki, Czuczi, Tóth A., Mozsgai – Vörös (Slavonics, a szünetben), Tóth O., Tóth M. (Paizs, 89.), Sinkovics – Gellén, Törőcsik. Edző: Horváth Zoltán.

Gólszerzők: Erdélyi (32.), Pókos (55.), illetve Törőcsik (51. – büntetőből), Gellén (65.), Slavonics (80.), Tóth M. (87.).

Boda–PVSK 0-4 (0-1)

Boda. V.: Ádám József. Boda: Szilágyi – Kolat (Kiss P., 67.), Berta Zs., Halasi, Nagy N. – Kiss E. (Homonnay, 35.), Mészáros T., Kulcsár (Tóth J., 67.), Lotz, – Vajk (Németh T., a szünetben), Belina. Szakmai igazgató: Varga Balázs. PVSK: Bárány – Tiffán, Dienes, Juhász (Pál M., 90.), Tornyos – Sziládi (Lőrincz, 80.), Turi, Sztanics, Dalipi (Kántor, 86.) – Rácz (Kiss K., 62.), Ndjodo (Draskóczi, 72.). Edző: Kósa Sándor.

Gólszerzők: Njdodo (30.), Kiss K. (64., 86.), Turi (77.)

Sellye O és R–Villány 0-6 (0-3)

Sellye. V.: Kreskai Tamás. Sellye: Berki – Orlovics, Filó, Szabó K., Jukics – Németh N., Musztács, Szívós, Schneider – Bóka, Jónás. Edző: Kovács Imre. Villány: Tasselmájer – Pfeffermann, Buni J., Buni B., Bischoff – Lehota – Nagy N., Stefán, Kovács K., Havasi – Pauk. Edző: Kósa Zoltán.

Gólszerzők: Havasi 3, Pauk, Lehota, Néma.

Elhalasztva: Mohács–Pécsvárad R-Bus, Szederkény–Thermal Spa Siklós.

Góllövőlista

A villányi Havasi Dániel mesterhármasának köszönhetően a góllövőlista élére ugrott a második kört követően.

4 gólos: Havasi Dániel (Villány)

3 gólos: Tóth Adrián (Pécsvárad)

2 gólos: Jónás Gergő (Sellye), Kőnig Bálint (Pécsvárad), Keczeli Krisztán (Lovászhetény), Gellén Dávid (Szentlőrinc II.), Pauk Viktor (Villány), Turi Tamás (PVSK)

Ez következik

A Pécsvárad és a Szederkény játékosai jelenleg karanténban vannak, így nagy valószínűséggel a harmadik fordulóra kiírt Pécsvárad–Boda és Kétújfalu–Szederkény találkozót is elhalasztják.

Szeptember 5., szombat, 17.00: Sport36-Komló–Bóly, Szentlőrinc II.–Gyógyfürdő Harkány, PVSK–Villány.

Szeptember 6., vasárnap, 17.00: Thermal Spa Siklós–Mohács, Sellye–Lovászhetény.

Megye I. osztály

1. Villány 2 2 0 0 9–1 6

2. Lovászhetény 2 1 1 0 4–1 4

3. Szentlőrinc II. 2 1 1 0 5–3 4

4. Pécsvárad 1 1 0 0 9–0 3

5. PTE-PEAC 1 1 0 0 5–0 3

6. Mohács 1 1 0 0 4–1 3

7. PVSK 2 1 0 1 5–4 3

8. Sellye 2 1 0 1 4–7 3

9. Kétújfalu 2 1 0 1 3–6 3

10. Siklós 0 0 0 0 0–0 0

11. Bóly 1 0 0 1 2–4 0

12. Harkány 1 0 0 1 1–3 0

13. Boda 2 0 0 2 1–7 0

14. Komló 2 0 0 2 1–7 0

15. Szederkény 1 0 0 1 0–9 0