Sok érmet hoztak el a baranyai atléták

Közel 100 gyermek részvételével folytatódott a Sport XXI. program a Dél-Dunántúl régióban.

A 2007-08-09-esek Szekszárdon rendezett egyéni atlétikaversenyén nagyon izgalmas futamok is kialakultak, de volt, ahol igen foghíjas mezőny jött össze. Az elektromos időmérés jó ötletnek bizonyult, 60 méteren nagyon szoros befutók is voltak az érmes helyezésekért. Az edzők és szülők láthattak kiemelkedő teljesítményeket is a 2007-esek versenyeiben.

Az ifjoncok két választott versenyszámban állhattak rajthoz. A PSN Zrt. atlétapalántái szépen szerepeltek, 9 arany-, 6 ezüst- és 7 bronzérmet hoztak el Tolna megyéből. Putsay Bence, Lajos Zénó, Nagy Lujza, Stettner Viktória, Gojkovics Milán, Kislaki Péter, Puskás Dominik, Póra Szabina és Szentgyörgyvölgyi Natasa nyakába is a legszebben csillogó érem került.

A Mohácsi TE versenyzői háromszor a dobogó második fokára állhattak fel. Simon Réka Anna kétszer, valamint Hábel Milán végzett másodikként.