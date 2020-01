Szigetvári Mercédesz számára nincs megállás

– kezdte a harcművész lapunknak.

A Mogyi Bajai Judo Club igazolt versenyzője 21 éves, a 2019-es év volt az első, amikor csak a felnőtt mezőnyben versenyzett. Így is begyűjtött négy nemzetközi érmet. Ráadásul úgy, hogy igyekezett csak olimpiai kvalifikációs versenyeken indulni.

– A világ felnőtt élmezőnyéhez még fejlődnöm kell, de jó úton járok, hogy velük komolyan fel tudjam venni a versenyt – tette hozzá. – Volt amikor a legjobb nyolc közé már be tudtam harcolni magam.

Tavalyi legnagyobb sikerének az U23-as Európa-bajnokságon elért bronzát érzi, de a legkülönlegesebb élménye a minszki Európa Játékokról származik.

– Erre a versenyre is kvalifikálni kellett magunkat. Számomra olyan volt, mint egy miniolimpia. A több sportág jelenléte, a megnyitó, az olimpiai láng, az olimpiai faluban lévő hangulat, és maguk az események is hozzátettek az élményhez – folytatta.

Természetesen nincs megállás számára, és már készül is a folytatásra.

– Az év végét Japánban töltöttem edzőtáborban. De azt követően nem állt meg itthon sem a munka. Január elején Ausztriában voltam egy nemzetközi küzdősporttáborban. Ott elég jól felmérhettem, most milyen szinten vagyok az élmezőnyhöz képest. Elég pozitív kép alakult ki a jelenlegi állapotomról – zárta szavait Szigetvári Mercédesz, aki hozzátette, összeszedett egy sérülést, ami miatt 2 hetet ki kell hagynia, de nem akar kockáztatni. K. B.

Az olimpiai kvalifikációra összpontosít

Szigetvári Mercédesz életében most első helyen szerepel a dzsúdó. Az olimpiai kvalifikáció elsődleges célja, így a hétköznapjai is leginkább edzésekkel telnek.

Azt is elmondta, hogy úgy érzi, jó éve lesz az idei is, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben ez az érzés nem is fog változni. Amint teljesen felépült, ismét tatamira lép.