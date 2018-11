Szücs Réka jó formája segítheti a PINKK-et

Ismét megpróbálhatja begyűjteni első idei győzelmét a PINKK-Pécsi 424 NB I.-es nőikosárlabda csapata.

A kozármislenyi sportcsarnokban vasárnap, 17.00 órától Laczka Miklósék a bajnokságban eddig gyengélkedő ceglédieket fogadják, akiknek hétköznap az Európa Kupában is helyt kellett állniuk, így a frissesség adta előny mindenképp a hazaiak oldalán áll.

Emellett Szücs Réka formája is bizakodásra ad okot: már most, a négy bajnoki mérkőzés alatt kétszer annyi pontot dobott újdonsült csapatában, mint az egész tavalyi szezon során a PEAC-Pécsben.

– Nagyon fontos volt nekem, hogy több lehetőséget kapjak, ezért is szerettem volna váltani – mondta lapunknak Szücs Réka, a PINKK irányítója. – Tudtuk, hogy az első pár meccsből nem lehet kiindulni, hisz top csapatok ellen kellett felvennünk a versenyt, de úgy gondolom ellenünk sem okoztunk csalódást.

Egyre jobban kezdünk összeállni, és most jönnek azok a mérkőzések (Cegléd, MTK, Vasas, BEAC), ahol van esélyünk nyerni, és mindenképp szeretnénk megmutatni, hogy nem lehet minket leírni. Nagyon remélem, hogy a szezon végén a rájátszásban tudunk szerepelni – tette hozzá. A PEAC-Pécsnek talán nem lesz ilyen nehéz dolga a hétvégén: Meszlényi Róberték ma a papíron gyengébb BEAC otthonában lépnek pályára.