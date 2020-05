Vas László szemében mindenki bajnok a klubnál

Kurtán, furcsán, egy döntéssel zárult az NB III-as labdarúgó szezon, viszont a szövetségi határozat nem törölte a sok vért és verejtéket, amit hullattak a PMFC játékosai, akik előtt így nyitva a másod­osztály ajtaja.

Majdnem pontosan öt év telt el azóta, hogy Pécsen eltemették a futballt, de a mostani szezonban főnixmadárként támadt fel hamvaiból, hogy újra elinduljon megérdemelt helye felé. A PMFC az egész szezonban az NB III. Közép-csoportjának tabellája élén rohant a feljutás felé. Már azt is tudjuk, nem hiába végezték el azt a temérdek munkát, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség határozata szerint elsőként végezve jogosult a másodosztályba nevezésre.

Nagy az öröm, de van még munka

– Reménykedtünk benne, ha a zöldasztal mellett születik döntés, akkor pozitívan jövünk ki ebből a szomorú helyzetből. Szerettük volna, ha megadatik, hogy a szurkolóinkkal együtt búcsúzhassunk a szezon végén az NB III-tól. Hosszú idő után megérdemelten juthattunk volna fel a másodosztályba, de a döntést így is nagy örömmel fogadtuk, mert nagyon keményen dolgozott mindenki. Az első helyünk teljesen megérdemelt, nem volt kérdés, hogy mi vagyunk az NB III. legjobb csapata – kezdte Győri János, a PMFC operatív igazgatója.

A vezető azt is hozzátette, minden Pécsinek köszönik, és szeretnék átadni, mindig van remény, kemény munkával elérhetők a célok, álmok. Majd azoknak a támogatóknak, városvezetőknek is köszönetet mondott, akik azon dolgoztak, hogy a PMFC feljuthasson.

– Hivatalosan még nincs kimondva a feljutás, hiszen a licence-eljárás még folyamatban van. Júniusban fogjuk megkapni a mienket. Azért mondom, hogy megkapjuk, mert minden pontunkat elfogadták. Csak a kihirdetés és a ceremónia van vissza – folytatta Győri.

Még így is sok munka van hátra, dolgoznak a játékoskeret erősítésén, infrastruktúra-fejlesztéseken, de minden szinten pozitív irányba haladnak. Végül a vezető azt is hozzátette, reméli, a következő szezont már ismét a szurkolótáborukkal együtt kezdhetik meg.

Nagyon fontos lépés a Pécs feljutása

– A célt elértük, amiért kőkeményen megdolgoztunk! Az fájó, hogy az első fordulótól vezettük a bajnokságot idáig, és nem fejezhettük be a pályán. A teljesítményünkre a vírus tette fel a koronát, hogy egy kis szójátékkal éljek – mondta már Vas László vezetőedző. – Sokat tettünk a feljutásért! Nagyon fontos, hogy a pécsi labdarúgás újra bekerült kicsit a magyar labdarúgás vérkeringésbe a régió sportjának szempontjából is. Bízom benne, hogy nem leáll ez a folyamat, hanem fejlődik tovább.

Az, hogy az MLSZ nem hirdetett bajnokokat, az az ő álláspontjuk, tette hozzá a tréner, az ő szemében a csapat minden tagja, az összes játékos, stábtag, segítő bajnok. Reményét fejezte ki, hogy ezt a csapatot egyben lehet tartani.

A folytatásban is kőkeményen edzenek

– Nem is tudom, mit mondjak, mert így teljesen más az íze a sikernek, mintha a maradék tizenegy meccset is lejátszhattuk volna. Szerintem akkor is sikerült volna a csapatnak kivívni a feljutást, amit így egy kicsit előrébb hoztak, de ennek is nagyon örülünk – értett egyet Futó Zsombor, a csapat kapitánya. – A folytatásban is ugyanúgy kőkeményen fogunk edzeni, viszont egy kicsit hátrány, hogy nagyon messze van az első tétmérkőzés. Nem annyira jó, hogy összesen két tétmérkőzést játszottunk egy hosszú téli felkészülés után a kupameccseken kívül, utána pedig megint egy ilyen hosszú kényszerszünet jött. Azonban így is meg fogunk mindent tenni annak érdekében, hogy jól felkészüljünk az NB II-re is.