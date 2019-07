Volt igény a futballra Szigetváron, felnőttcsapatot is indítanak

A felnőttbajnokságba is nevezett az addig csak az utánpótlás-neveléssel foglalkozó „Bódi Focisuli Alapítvány a Labdarúgók Oktatásáért”.

Eddig U7-től felfelé nyolc korosztályban volt csapatuk, érdekeltek a Bozsik-programban is. Ezekhez jön az ősszel a megyei III. osztályban induló együttes.

– Volt igény a srácok részéről arra, hogy a felnőtteknél is érdekeltek legyünk. Fiatal csapatunk lesz – mondta Kerekes Zoltán, a szigetvári székhelyű Bódi Focisuli elnöke és egyben mindenese. – Saját pályánk nincs, a hazai bajnokijainkat Mozsgón játsszuk majd, mind a négy korosztályos gárdánk is itt meccsel. Az edzések pedig felváltva Csertőn, Szigetváron és Mozsgón lesznek, hetente háromszor. A labdarúgók szállítását segíti, hogy három busszal rendelkezünk, sofőrként én is besegítek. Mindenkit figyelembe véve összesen 170 játékosunk van.

Edzőt még nem szerződtettek, egyelőre jelöltjük sincs, még az is elképzelhető, hogy Kerekes Zoltán irányítja majd a felnőttcsapatot, a papírja megvan hozzá. Ő 51 éves, UEFA B licenccel rendelkezik, edzősködött korábban Hobolon, a Szigetvári ZMSE-nél és Merenyén is. Egykoron focizott, sérülés miatt azonban korán abba kellett hagynia, 18 esztendős korától kezdve ilyen-olyan módon benne van a futballban, sokáig játékvezető is volt, asszisztensként az NB III-ban is működött.

– Július második felében kezdjük meg a felkészülést a megyei III. osztályra, ti­zen­nyolcas keretünk lesz. A magot az ifiből kiöregedett fiúk alkotják – nyilatkozta a sportvezető.