Klopp öröme nem felhőtlen

Sokáig gálaelőadást tartott az FC Liverpool a vendég AS Roma ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében, a kedd esti első mérkőzésen, az utolsó tíz percben kapott két gól és egyik játékosa súlyos sérülése miatt ugyanakkor Jürgen Klopp vezetőedző öröme nem lehet felhőtlen.

A Vörösök német trénere az 5-2-es sikerrel zárult meccs utáni sajtótájékoztatón nem is volt túl beszédes.

„Talán csodálkoznak, hogy nem vagyok sokkal jobb hangulatban. Ma este elveszítettünk egy fantasztikus játékost, s emiatt egyáltalán nincs kedvem fantasztikus dolgokról beszélni.”

– mondta az újságíróknak.

Ezzel Alex Oxlade-Chamberlainre utalt, akit már 20 perc után le kellett cserélnie, mert súlyosnak tűnő sérülést szenvedett.

„Valószínűleg nagyon csúnya sérülése van. Sajnos, ez a helyzet. Az orvosi stábunk borúlátó az alaposabb vizsgálatok előtt”

– jegyezte meg a német szakember.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az angol válogatott középpályás még a mérkőzés elején egy szerelési kísérletnél ütközött balszerencsésen Aleksandar Kolarovval, a Roma balhátvédjével. Az esetnél a szigetországi futballista térde hátrafeszült, majd láthatóan komoly fájdalmakkal küzdött, s a hosszú percekig tartó ápolás után hordágyon vitték el a pálya mellől.

Oxlade-Chamberlain sérülése vélhetőleg nem csupán Kloppot, hanem az angol nemzeti csapat szövetségi kapitányát, Gareth Southgate-et is aggasztja, hiszen minden bizonnyal számítana rá a június 14-én kezdődő oroszországi világbajnokságon.

A hazai szurkolóknak ezt leszámítva sokáig nagyszerű élményben lehetett része az Anfield Roadon: az ex-római Mohamed Szalah a szünet előtt kétszer is betalált, majd a fordulás után jött a liverpooli henger Sadio Mané és az ugyancsak duplázó Roberto Firmino góljaival. A kiütéses liverpooli győzelmet Edin Dzeko és a 11-esből eredményes Diego Perotti találatai tompították némileg, s hagytak csekély esélyt az AS Romának arra, hogy a visszavágón kiegyenlítse, vagy akár meg is fordítsa a párharcot.

„Természetesen nem akartunk két gólt kapni, de ez még belefér. Rómában így újra keményen kell dolgoznunk. De ez nem probléma, akkor is így lett volna, ha 5-0-ra nyerünk, hiszen az ellenfél akkor is mindent elkövetett volna, hogy visszajöjjön.”- mondta Klopp.

Az AS Roma a negyeddöntőben már véghezvitt egy kisebb csodát, úgy búcsúztatta az FC Barcelonát, hogy az idegenbeli első meccsen 4-1-re kikapott, majd otthon 3-0-ra verte jóval esélyesebbnek tartott riválisát. Egy ugyanilyen eredmény a jövő héten is továbbjutást érne.

„A mostani eredmény jobb, mint a 4-1 a Camp Nouban – fogalmazott Eusebio Di Francesco, az olaszok trénere. – A két késői gól még esélyt ad nekünk a visszavágóra, ahol a szurkolóink támogatására is építhetünk. Egyszer már megmutattuk, hogy képesek vagyunk felállni, amelyik futballistám nem hisz ebben, az maradjon otthon.”

Klopp hasonlóképpen üzent a saját tanítványainak:

„Ha valamelyik játékosom azt gondolja, hogy a Roma innen nem tud visszajönni, az nem fog játszani”

– jelentette ki.

A Liverpool-AS Roma elődöntős párharc visszavágóját jövő szerdán játsszák Rómában.

Borítókép: Jürgen Klopp vezetőedző 2018. április 24-én

AFP PHOTO / Oli SCARFF