Palackkal dobták fejbe a Tottenham válogatott támadóját

A 22 éves középpályást a 73. percben dobták meg az oldalvonal mellett, amikor egy bedobáshoz készülődött. A rendőrség csütörtöki közleménye szerint a hatóság a házigazda Arsenallal együttműködve keresi az elkövetőt – számolt be róla a BBC honlapja. A klub képviselői elmondták, a biztonsági kamerák felvételei alapján szeretnék kézre keríteni a tettest.

👌 ✌️ @Dele_Official's response to the idiot who threw a bottle at him during last night's North London Derby 👍 pic.twitter.com/0iHcJ3G7CV

— Soccer AM (@SoccerAM) December 20, 2018