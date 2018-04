Enyhén szólva is faramuci helyzetbe kerülhet a női kézilabda Bajnokok Ligája május 12–13-án esedékes négyes döntőjében a Győri Audi ETO vezetőedzője, Ambros Martín…

A spanyol szakember eddig már háromszor (2013, 2014, 2017) hódította el magyar csapatával a legrangosabb klubtrófeát.

Gőzerővel és komoly eséllyel készül a negyedik megszerzésére is Görbicz Anitáékkal.

Az ETO mellett a Final Fourba jutott három együttes, az orosz Rosztov Don, a román CSM Bukarest és a macedón Vardar Szkopje vív majd öldöklő küzdelmet a Papp László Budapest Sportarénában.

Néhány nappal ezelőtt lett hivatalos az, amiről minden kézilabda-rajongó már hónap óta tudott: Ambros Martín rövidesen a rosztoviak edzője lesz, s mivel az elődöntőben a Győri Audi ETO a román, a rosztoviak pedig a macedón bajnok ellen lépnek pályára, előfordulhat, hogy a derék Ambros jelenlegi és jövőbeni csapatának egymás ellen kell majd megküzdenie a BL-trófeáért…

Volt és nyilván lesz is még ilyen a sportban. A nemrégiben Debrecenben lezajlott férfikézilabda Magyar Kupa döntőjében, a Telekom Veszprém–MOL-Pick Szeged-összecsapáson, példának okáért, a veszprémiek kapusa, Mirko Alilović úgy lépett pályára, hogy tudta, a következő idénytől már a szegedieket erősíti. A horvát válogatott erőssége parádésan teljesített, „kivédte a szemét” az ellenfélnek, jelentősen hozzájárult jelenlegi csapata kupasikeréhez. A mérkőzés előtt nyilván sokakban ott bujkált a kisördög, mi lenne, ha… Ha Alilović a döntő szituációkban „mellényúlna” a labdának, a Szeged malmára hajtva ezzel a vizet. De az igazi, mindig győzelemre törő sportember soha nem tesz ilyet! Alilović azon túlmenően, hogy a világ egyik legjobb kapusa, igazi sportember is. Nem hinném, hogy a szegedi drukkerek egyetlen pillanatig is nehezteltek rá azért, mert nem „lepkézett” a kedvükre.

Nincs kétségem afelől, Ambros Martín is minden idegszálával arra törekszik, hogy negyedszer is a magasba emelhesse a BL-serleget. Ezzel együtt borzasztóan érdekes csata vár majd rá, amennyiben összejön a Győri Audi ETO–Rosztov Don-döntő. Az oroszok is rendkívül sokat áldoznak azért, hogy történetükben először megnyerjék a BL-t, de ehhez előbb le kell győzniük a Vardart, aztán pedig az ETO–CSM-találkozó nyertesét.

Ha én Ambros Martín lennék, azért imádkoznék, hogy ne jöjjön össze a Győri Audi ETO–Rosztov Don-finálé. Legyen meg az ETO negyedik BL-győzelme, de inkább a Vardarral szemben. Jobb a békesség.