Fenyő Miklósnak nehezen megy az elengedés

A Hungária örökifjú alapítója úgy fogalmazott: „nem ismerem azt a kifejezést, hogy vége”.

A Mokka című műsorban Fenyő Miklós zenész-énekes a magánéletéből, saját személyiségéről és legfontosabb emberi kapcsolatairól is elárult titkokat. A Hungária rock and roll-guruja idén lesz 72 éves. Szinte mindig Angyalföldön élt, és nem is szeretne ezen változtatni.

Gyerekkorában ugyan négy évet töltött Amerikában a szüleivel, és ez az időszak alapjaiban határozta meg az életét. Tizenhárom éves volt, amikor hazaköltöztek: a tenegrentúli „hatást” pedig örökre megőrizte Fenyő.

„Biztos, hogy csibész, ellenálló, lázadó, szemtelen voltam”

– idézi a magyar jampecot a Bors Online. „Ez a zene tökéletesen kifejezte az akkori fiatalság forradalmát, a szexuális forradalmat, az önmegvalósítási igényt. Rettenetesen izgató, izgalmas volt mindaz, ami körüllengte a személyemet. És én ebben lubickoltam” – tette hozzá.

A húszévesen az ország egyik legsikeresebb zenekarát, a Hungáriát megalapító Fenyő magánéletéről mindig keveset lehetett tudni, különösen a nehézségekről. A Bors most felidézte: volt, aminek a megoldásához szakember, pszichiáter segítségét kellett kérnie. Fenyő Mikós bevallása szerint tíz-tizenkét évvel ezelőtt volt szüksége szakember segítségére.

„Ott tanultam meg igazán, hogy tényleg mindent el kell mondani, és hogy milyen nehéz mindent elmondani”

– emlékezett vissza.

A zenész a műsorban mesélt a feleségéről is, aki különleges szerepet játszott az életében. Ágnes a legerősebb támasza volt, a bizalmasa, de még vele sem osztott meg mindent – írja le kettejük kapcsolatát a cikk.

„Száz százalékig nem bíztam meg benne, de kilencvenöt százalékig igen. Egy jó házasságban is vannak kérdőjelek. Emberek vagyunk, nem érdemes mellébeszélni. Lehetne azt mondani, hogy a legjobb barátom a feleségem volt, mert vele aztán mindent meg tudtam beszélni. Nem így van. Nagyon sok mindent igen, biztos, hogy sokkal többet, vagy más minőségű dolgokat, mint akárki mással, de mindent azért nem” – idézte fel Fenyő, aki meglepő módon még a legszomorúbb pillanat, hitvese halála kapcsán is nyíltan tudott szólni: „Még el tudtam tőle búcsúzni. A halála előtt egy nappal voltam bent nála, és másnap már az értesítést kaptam… De várható volt” – mondta.

„Az elengedés nem megy. Ebben a műfajban nagyon gyenge vagyok. Nem ismerem azt a kifejezést, hogy vége”

– ismerte el.

Hogy milyen őszintén vall magáról a zenész, azt az is bizonyítja, hogy nem fest elfogult képet magáról mint apáról sem. Feleségével való házasságukból ugyanis két gyermekük született, Dáci és Dia, sőt, a ze­nész már boldog nagypapa is.

„Rossz apa nem vagyok, de olyan nagyon jó sem, ahogyan lefestik az ideális apát” – mesélte. „Én nagyon szerető, na­gyon sokat tenni, adni akaró apa vagyok, de nem mindig sikerült. Volt néhány eset, amikor egyáltalán nem” – ismerte el Fenyő.

Borítókép: Fenyő Miklós (elöl) koncertje a keszthelyi Balaton parton 2013. augusztus 20-án.

MTI Fotó: Turcsi Gábor