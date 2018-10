Igaz történeteket mutat be a Honeybeast új klipje

Míg Bencsik-Kovács Zoltán inkább a dalszerzésért, Tarján Zsófia a klipek látványvilágáért szokott felelni.

Arénás nagykoncertre készül a Honeybeast. A zenekar nyáron adta ki a legújabb lemezét, majd miután végigkoncertezték a nyarat, most új videóklipet forgatnak az Idevaló című számukhoz. Az Origo munkatársai ellátogattak a forgatásra.

Nemrég jelent meg a Honeybeast legújabb lemeze Élet a Marson címmel. A zenekar végigkoncertezte a nyarat, most pedig klipet forgatnak az Idevaló című számukhoz. A forgatáson az Origo munkatársai is ott voltak. Tarján Zsófia, a Honeybeast énekese elmondta, hogy

szerinte eddig ez az album sikerült a legjobban:

„A zenekar nevében nem tudok beszélni, de szerintem ez az eddigi legjobb lemezünk. Azt gondolom, hogy eddig minden lemezen érezhető volt egy kis fejlődés az énekben. A legnagyobb pedig ilyen fejlődés pedig a Súlytalan (2017) és az Élet a Marson című album között történt.” Bencsik-Kovács Zoltán, a zenekar vezetője, dalszerzője és gitárosa elmondta, hogy rajongóik nagyon hamar megkedvelték az új albumot. „A fogadtatásról annyit, hogy amikor a lemezmegjelenés után egy hónappal Erdélyben játszottunk az új lemezről is dalokat,

a közönség első 10 sora fejből üvöltötte őket.

Nagy élmény volt. Azt is tudjuk, hogy az internetes oldalakon nagyon jól megy a lemez. Azt gondolom, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy az emberek szeretik ezt az anyagot.”

Míg Bencsik-Kovács Zoltán inkább a dalszerzésért, Tarján Zsófia a klipek látványvilágáért szokott felelni. „A zenében én vagyok a vezérkos [nevetnek], mindenféle vizuális megnyilvánulásban pedig Zsófi. Azokat ő szokta kitalálni, tőle származnak a legjobb ötletek. A legnagyobb hős című számunkhoz az animációs klipet például egy az egyben az ő rajzai alapján csinálták.

Nekem nagyon bejön azoknak a klipeknek világa, amiket ő talál ki.

Jelenleg éppen az Idevaló című számukhoz készül a videóklip, az interjú alatt is zajlik a forgatás, a történet többi szereplőjével veszik fel a jeleneteket. Tarján Zsófia így mesél a készülő klipről: „Ez a dal az elfogadásról szól: először megtanuljuk elfogadni magunkat, aztán másokat. A klipben sérültek is szerepelnek. Ők megtanulták, hogyan tudnak így is teljes életet élni, nagyon vagányan kezelik ezt az egészet. Mi hajlamosak vagyunk a punnyadásra, ők egyáltalán nem. Példát is vehetnénk róluk.

A klip története három szálon fut, igaz történeteket mutatunk be.

Az egyik szereplőnk Illés Fanni paralimpikon, ő lábak nélkül született. Így is megtanult úszni, ami óriási fizikai igénybevételt jelent neki. Naponta háromszor edz: két úszás és egy kondi. Meg persze odafigyel az életmódjára is. A másik szereplőnk Demeter Orsi, aki Down-szindrómával született, és ennek ellenére színész lett: meg tud tanulni szerepeket, kiáll a színpadra és jól elő tudja adni. Magamról is tudom, hogy amikor először álltam színpadra, nagyon féltem. Így szinte fel sem tudjuk fogni, hogy neki mennyi munkája van abban, hogy ezt csinálja. A harmadik szereplőnk pedig Sárai Rita táncművész, aki 29 évesen került kerekesszékbe, mert volt egy balesete. De megtanult vele együtt élni, kijött a depresszióból, és teljes életet él, tanít.

Hihetetlenül sugárzó személyiség, és az optimizmusa mindenkire átül.

Sokszor elgondolkozunk ezek után, hogy amit mi problémának élünk meg, az valóban probléma-e. Rengeteget lehet tanulni mind a hármójuktól” – mondta az énekesnő.

A zenekar mindkét tagja egyetértett abban, hogy egy klipforgatásnak és egy koncertnek is megvan a maga nehézsége. A klipre általában kevesebb idő van, egy koncertre pedig sokáig gyakorolják a számokat. Tarján Zsófia szerint azért az mégis nehézség, hogy

a színpadon abban a bizonyos pillanatban kell helytállni.

2016-ban a Honeybeast különleges koncertet adott az Erkel Színházban: hetven zenésszel, köztük egy negyvenfős kórussal játszották el a legnagyobb slágereiket. A nagy sikerre való tekintettel idén, november 21-én a Papp László Budapest Sportarénában előadják a SympHoney ll című nagykoncertjüket. Zoltán az Arénás koncert kapcsán elmondta, hogy az énekesnő szokott a legjobban izgulni a fellépések előtt.

„A klipforgatás inkább a rendezőnek stresszes. Mi csak bámészkodunk, nézelődünk, és néha ránk szólnak, ha éppen útban vagyunk.

A Honeybeastnél hagyomány, hogy leginkább csak Zsófi szerepel,

a többiek nem annyira szépek [nevetnek]. A koncertek előtt én nem stresszelek, tudom, Zsófi picit izgul. De mi egy tudatos és szorgalmas zenekar vagyunk, szóval mire eljutunk egy koncertig, már mindenki oda-vissza tudja a dalokat. Nekem inkább a jegyeladás stresszes.

Nézegetem, hogy hány nappal a koncert előtt lesz telt ház

– nyilván úgy azért sokkal jobb játszani. De amikor meglesz a telt ház, akkor megnyugszom” – mondta Bencsik-Kovács Zoltán.

