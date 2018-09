Megszületett Rachel Weisz és Daniel Craig kisbabája

Igencsak meglepő korukban érkezett, de megszületett a 48 éves Rachel Weisz és az 50 éves Daniel Craig első közös gyermeke, egy kislány.

Még áprilisban szólalt meg először a várandósságáról a színésznő a New York Times-nak, és most valósággá vált a dolog – számol be róla a hirado.hu. Mint írják, a 2011-ben frigyre lépett színészpár külön-külön már megtapasztalta a szülői létet, de közös csemetéjük eddig nem született. Weisz 2006-ban hozta világra első gyermekét Henryt Darren Aronofsky rendezőtől, és még ennél is jóval régebben lett édesapa az egykori James Bond, akinek Ella nevű 26 éves lánya kapott most egy kis féltestvért.

Mivel pontosabb információ nem áll rendelkezésre, így megy a találgatás, hogy természetes úton vagy segítséggel sikerült-e a pici, de ez a lényegen nem változtat. Sokan várják izgatottan, hogy a pár bejelentse a baba nevét, és egy fotónak is nagyon örülnének a rajongók.

Borítókép: Daniel Craig és Rachel Weisz. Forrás: AFP / VALERIE MACON