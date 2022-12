Még szebb azonban találkozni az ott élőkkel, mert emberségben, összetartozásban, székely múltjuk őrzésében példát mutatnak mindenkinek.

Édesanyám innen származik, így még az átkos Ceausescu-érában is megfordultam ott néhányszor, és unokatestvéreim körében mindig egy vidám, önfeledt esküvőn éreztem magam. Hihetetlen szeretettel fogadtak mindenkit, aki az anyaországból érkezett, s csak egy ennél is fontosabb dolog volt, ami a rokoni barátkozásokban szünetet jelentett: a heti két-három délután, amikor próbálni mentek. Mert szinte minden fiatal a legfontosabb feladatának érezte, hogy szerepeljen énekesként, hangszeres előadóként a szentegyházi együttesben. Hiszen nem akármilyen társaság ez, negyven éve bátran vállalják székely mivoltukat, magyarságukat, és zenével, dalokkal dacoltak már az 1980-as években is a magyarok elnyomása, az akkori rendszer ellen. Engem pedig a rokonaim magyar címeres melegítőmben és az ott tiltott hosszú hajjal lázadóként fogadtak.