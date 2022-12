A felelős állattartás mostanában eléggé sokszor közbeszéd tárgya, de még mindig nem elégszer ahhoz, hogy mindenki megértse, mit is jelent. Nem elég az általunk befogadott állatot szeretgetni, ölelgetni, becézgetni, hanem gondoskodnunk kell róla, és nem csak a jelenben, hanem a jövőben is. Az örökbefogadáskor számolnunk kell azzal, hogy lesznek olyan időszakok, amikor szerényebb körülmények között élünk. Tudunk majd neki enni adni akkor is? Tudjuk fizetni az orvosi ellátását? Azzal nem mentünk meg egy állatot sem, ha egy-két év múlva kitesszük a házból. Persze a jobbik eset, amikor menhelyre visszük a kis „kedvencünket”, de annak sem szabadna megtörténnie, hiszen befogadtuk az állatot, vállaltuk, hogy gondoskodunk róla, és nem csak pár hónapra, amíg nekünk örömet okoz a közelsége.