A vidéki, vagy a nagyvárosok peremterületein lévő iskolák vannak a legnehezebb helyzetben, hiszen ott fogynak a gyerekek a legjobban. Mert adott esetben a szülők munkahelyéhez közelebb lévő iskola is előnyt élvezhet, másrészt azt gondoljuk, hogy egy nevesebb iskolából a csemeténknek több lehetőség jut a továbbtanulásra. A kisebb intézmények nehezen tudják bizonyítani, elismertetni, hogy ott is vannak kiemelkedő eredmények, jó lehetőségek, és hogy a családias hangulat akár előnyt is jelenthet, nem pedig hátrányt. Mindenesetre a kisebb iskolából fogyatkozó gyereklétszámok önmagát gerjesztő folyamatok.