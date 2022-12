Elmondható az is, az alapanyag nem, csak a körítés alakul át, hol rántva, hol sülve, manduladarabkákkal megszórva. És nem a népi bölcsesség, a halpikkelyben rejlő szerencse miatt ragaszkodtunk hozzá, sokkal inkább azért, mert három–négy évtizede a hal még olyan elegáns úri ételnek számított, s miért ne engedhetnénk meg mi is, hogy legalább karácsonykor ilyen finomság kerüljön az asztalra. Aztán ebből hagyomány lett, s az évek során annyi szép emlékkel gazdagodott ez a rituális ebéd, hogy kár lenne rajta változtatni. Legfeljebb vadhúsváltozatokkal bővülnek olykor a fogások, mert „halat, s vadat, mi jó falat” – mondja költeményében Arany János is.

A „költészetnek” pedig ugyancsak helye van az asztalnál, mert amennyibe mostanában a hal és a vadhús kerül, az újra csak azokat az egykori időket idézi: illik úri módon ünnepelni a karácsonyt!