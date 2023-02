Aki szellemi, irodai munkát végez, bizonyára már megtapasztalta, mennyire kellemetlen egész nap egy helyben ülni az íróasztalnál. Az izmaink megfeszülnek, végtagjaink elgémberednek, s a nap végére egy kis felfrissülésért kiáltanak. Bizonyos munkahelyeken annyival próbálják a folyamatos üldögélést feloldani, hogy a dolgozók az asztalokat megemelhetik egy gombnyomás segítségével, így állva is tudnak számítógépezni, vagy éppen sétálgatnak telefonálás közben. Az is egy enyhítő megoldás lehet, ha ebédszünetben vagy a kisebb szünetekben egy rövid sétát teszünk az épületben vagy az udvaron – aki kötetlen munkaidőben dolgozik, akár nagyobb volumenű mozgást is beiktathat, erre azonban nem mindig van lehetőség a hétköznapokban.