. A pécsi új vásárcsarnokot tavaly nyáron adták át, mondhatjuk hogy az ország egyik legmodernebb piaca épült fel. Az új csarnok tágas, a belső tér fényárban úszik, télen kellemesen meleg van, míg nyáron a légkondicionálók teszik elviselhetőbbé a kinti forróságot.

Ahogy az új csarnokot átadták, sokan csak amiatt érkeztek a városba, hogy megnézzék az új épületet. Mondták is, hogy szépnek szép, de mennyire lesz kihasználva? Most úgy néz ki, hogy lassan a csarnok bekerül Pécs lüktető életébe. Egyre többen térnek be vásárolni, de a csarnok vezetőinek arra is oda kell figyelnie, hogy a betérőket megtartsák, illetve becsalogassák azokat az embereket, akik még soha nem jártak itt. Ezt azzal lehet elérni, ha olyan programokat, rendezvényeket szerveznek, ami felkelti az érdeklődésüket.