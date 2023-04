Könnyen beszél az, aki játszmán kívül van, ezért nem is szabad komolyan venni. A probléma akkor kezdődik, amikor a kibic úgy gondolja, hogy pénzével a játszmát is eldöntheti, majd pedig azt megtévesztések sorozatával el is éri. Igen, a párhuzam valóban a jelenlegi baloldali városvezetőről szól, aki nem egyszer jelentette ki meglehetősen dölyfösen, a szegényebbek orra alá is dörgölve, hogy „van pénzem”. Kibic volt, hiszen 2019-ben úgy hozott össze egy polgármesteri programot, hogy abban minden vágyálmot, a valóságtól is elrugaszkodott ötletelést beledobáltak. A halmazba aztán sok-sok betű és ígéret került, ezek mind olyanok, amiket szívesen hallanak a választók, vagy az éppen aktuális balos trendet lovagolják meg.