Hát igen, most a tettyei kutyafuttató mellett történt tarvágás esetében is megkérdeztük, hogy az önkormányzat szerint mégis mi az, hogy fa?

Azt álmunkban sem merjük gondolni, hogy esetleg élő növényzetnek tartanák, az meg teljesen abszurd lenne, ha kiderülne, hogy a fák és bokrok valójában még a hasznunkra is vannak. A szakma ilyesmit nem engedhet meg, Pécset pedig szakemberek vezetik.

Persze lakópark elvileg nem építhető majd a futtató mellé, „csak” szálláshely, és a kutyafuttató melletti önkormányzati telek is fent volt nem is olyan régen az eladásra szánt ingatlanok között, vagyis a szándék megvolt az értékesítésre.