Bizonyosan sokan visszasírják a bőrgyári helyszínt is, ahol minden elkezdődött. Ott például Björk- vagy Prodigy-miliőt teremteni a világ legtermészetesebb dolga volt, a fém- és techno­zenéhez hozzádörgölőzött a környezet. Lepukkant gyárépületek közt, műhelycsarnokokban terpeszkedett a zene, nem beszélve a központi kastélyépület performanszairól, s minden arról szólt, hogy kimossák a több száz oldalas tankönyvek hordalékát a megpihenni vágyó fiatalok fejéből.

Így tehát a mai PEN valójában hiánypótló esemény. Az Expo Center ugyan (még) nem romos, de ez a dizájn is passzol a mai egyetemisták lelkületéhez. No és itt is kellemesen félre lehet vonulni, elmélyedni a rap, a punk mélységeiben, vagy éppen zúzni, pörögni a színpad előtt.

Talán néhány embernek az is eszébe jut, hogy pár évvel ezelőtt itt még José Carreras, Plácidó Domingo énekelt, vagy például Seal. Hát most ebbe a zenei háttérbe egész jól beágyazhat magának a Halott Pénz, Majka, vagy akár ByeAlex is.