Már a zsidó vallás megjelenésekor felmerült a kritika a teremtett dolgok imádatát illetően – beleértve a Közel-Keleten népszerű napkultuszt is. Bár a legtöbb hitrendszer elkezdte felfedezni a transzcendencia fogalmát – miszerint Isten a világ felett áll, lényegileg más, mint a teremtett dolgok –, bizonyos szempontból érthető, a történelem hajnalán miért fordultak különös hódolattal a nap felé. Bár ma már elég fejlett a technológia ahhoz, hogy mesterségesen utánozható a napfény is, belegondolni is rossz, milyen lenne a világ e fénylő, izzó égitest nélkül.